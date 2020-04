Dota 2: PPD, el capitán de NA, se retira oficialmente del competitivo

Uno de los jugadores legendarios en Dota 2 es Peter Pandam Dager, conocido por su apodo "PPD". El estadounidense de 28 años de edad, ha logrado llevar a la cima del competitivo a la región Norteamérica tras conquistar los torneos más importantes de esa época como la DAC 2015 y The International 2015.

Luego de aquel exitoso año, PPD se volvió CEO de Evil Geniuses por unos meses hasta que volvió a dirigir a la escuadra de Dota 2 como capitán. En 2016 logró alcanzar el tercer puesto en el mundial y el TOP 3 en las Majors de aquellos años.

El mensaje de PPD tras su retiro del Dota 2 competitivo

A través de su cuenta de Twitter, PPD hizo un anuncio importante a sus fans que lo han seguido durante tantos años:

"Hacia adelante - Retirándome del Dota 2 competitivo



Hola a todos, quería escribir algunas cosas públicamente sobre mi decisión de alejarme del Dota 2 competitivo.

Pasé casi la totalidad de mis veinte años compitiendo en competencias de videojuegos y en este momento de mi vida (casi 29) estoy buscando algo más que no creo que pueda encontrar en mi posición actual.

Hoy me encuentro centrado en el crecimiento personal en lugar de la competencia frente a otros y por eso siento que he perdido las ganas y la ambición necesarias para ser el competidor como el que me siento cómodo. No me siento mal por eso, ya que creo que el cambio es saludable y estoy ansioso por hacer algo increíble y nuevo a los 30 años.

Siempre estaré agradecido con las personas que confiaron en mis habilidades y reconocieron el potencial que tenía, el cual siempre creí que tuve a pesar de lo mal que las cosas pudieron lucir en algún momento en particular objetivamente.

Quiero agradecer a todos los fanáticos y jugadores de Dota 2 si les guste o no por el increíble mundo que crearon y me permitieron existir."

Ninjas in Pyjamas agradece a PPD

La organización de "Ninjas in Pyjamas" le dio las gracias a PPD por haber sido parte del proyecto de Dota 2 que apoyó desde 2018.

El jefe de operaciones, Jonas Gundersen, se pronunció al respecto:



Foto: Ninjas in Pyjamas

"Peter ha sido uno de los influyentes clave en la configuración del juego de DotA 2. Estar en una posición en la que puedes retirarte con tal currículum, haber ganado un TI es un logro formidable. Es una posición que muy pocos jugadores en este mundo pueden experimentar. Estoy seguro de que Peter encontrará el éxito en el camino que elija a continuación, y le deseo la mejor de las suertes."

La escuadra de NiP buscará nuevos integrantes jóvenes que ya tienen en cuenta y contratarán un entrenador en jefe que estará apoyando al equipo en su trayectoria para que logren el éxito.

Alineación actual de Ninjas in Pyjamas:

1. Nikita "Daxak" Kuzmin

2. Jason "TANNER" Connor Weedon

3. Rodrigo "Lelis" Santos / Standin: Evgeniy "Blizzy" Ree

4. Milan "MiLAN" Kozomara

Ninjas in Pyjamas ha confirmado su participación en el próximo torneo WePlay! Pushka League que empieza esta semana.

Fuente: NiP Blog