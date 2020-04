Azules Esports, equipo de la U de Chile: "Entramos al mercado peruano con un equipo 100% de Perú"

El auge de Dota 2 se ha hecho notar en los últimos meses con organizaciones como Infinity Esports entrando con su equipo peruano. Pudimos conversar con David Fica, quien está a cargo de la organización de Azules Esports que hasta hace unos días han anunciado su ingreso al MOBA de Valve.

Azules Esports es una división de la Universidad de Chile en los deportes electrónicos. Actualmente, tienen más fanáticos en League of Legends y desean entrar al mercado peruano con su escuadra de Dota 2. En esta entrevista conocemos más del proyecto, los esports en Sudamérica y más datos interesantes.

Entrevista a David Fica, CEO de SiempreGames

¿Cómo empezó el proyecto con Azules Esports y la Universidad de Chile?

Estoy como CEO de SiempreGames, una empresa externa a la Universidad de Chile, desde 2017 comenzamos un proyecto con sobre una liga de esports. Luego, en 2018 comenzamos la búsqueda de una selección de jugadores para FIFA y con League of Legends. Con el equipo LoL pudimos ascender en 2019 a la LLA. Tenemos el equipo en LLA 2020 y otra en la LVP de Chile.

También tenemos equipos de PES, TeamFight Tactics y el más reciente una escuadra de Dota 2 en territorio peruano con la LPG. Pronto contaremos con escuadras en Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege y Free Fire.

¿Veremos algún jugador de Chile en el equipo de Dota 2?

Nuestro objetivo es entrar al mercado peruano y para ello tenemos un roster 100% de Perú. Antiguamente eran Meraki Gaming, nos gustó la actitud de los jugadores y les propusimos que nos representarán para tener presencia local y que vivan el Dota 2 como lo viven en Perú. Uno de los objetivos es que participen en torneos locales, y además puedan clasificar en algún torneo internacional.

Como parte de nuestra opción de crecimiento es poder tomar jugadores que tengan más oportunidad a corto y mediano plazo. Por ejemplo, el caso de PiPi que es uno de los jugadores más jóvenes del roster con 16 años que tiene mucho talento. Hay muchos jóvenes hoy en día que quieren crecer en el mundo de los esports, pero no se encuentran con muchas oportunidades.

En este caso, nosotros apostamos por el trabajo a largo plazo y las ganas de las personas por salir adelante. Muchas veces esas ganas por ganar juegan más a favor que jugadores experimentados que a veces toman malas decisiones por malas experiencias que hayan obtenido.



Foto: Liga Pro Gaming

¿Azules Esports estará interesado en formar parte del Dota Pro Circuit 2020-21?

De nuestra parte queremos participar en la mayor cantidad de ligas regionales posibles, sería bastante bueno para nosotros si fuéramos parte de eso.

¿Cómo observan el mercado de esports en Perú desde su perspectiva?

El mercado peruano es bueno, entendiendo que dentro de Latinoamérica los esports son números bajos. Si los juntamos entre todos los países recién se ve algo más robusto. Si vemos a Chile, Perú, Argentina no hacen números tan altos como lo hace México solo. Creemos que necesitamos ir mostrándonos juntos en el mercado local.

En Perú están pegando Dota 2, Fortnite, los LAN Centers son compenetrados con los jugadores y eso aumenta el nivel de los jugadores, ayudando a su crecimiento. Entre los puntos débiles crear una gaming house o cualquier infraestructura que exigen costos altos, pues no son rentables porque no hay ligas estables, que si lo tiene Riot Games con la LLA que aportan en el desarrollo de estas competencias.

Adicionalmente, el modelo de negocios que debe ser bien estructurado porque no existen contratos ni pases de jugadores. No hay un registro donde se pueda tener a los jugadores en regla, porque entre organizaciones pueden hacer "poaching" (jalar jugadores de otros equipos) al ofrecer más sueldo o algún otro trato. Eso le quita la profesionalización a una escuadra que quiera surgir en este medio.

Con las ligas esto se puede regularizar automáticamente, pues las reglas pueden poner una restricción al "poaching" con descalificación si no se habló con el mánager del equipo para hacer un intercambio. Así evitamos que sucedan estos casos y las organizaciones no se arriesguen a ser baneados.



Foto: Meraki Gaming

¿Sientes que existe alguna deficiencia en los esports de Sudamérica?

En Latinoamérica los gobiernos no han tomado responsabilidad de lo que ocurre. En países como Alemania, Estados Unidos o de Asia ya cuentan con visas deportivas para que los mismos jugadores que tengan que trabajar en otros países, no tengan que estar especificando más detalles o su carrera no sea conocida. Necesitan un visado de deportista profesional, hasta las universidades dan becas para los jugadores que se dedican a los esports.

Hoy por hoy, si los gobiernos no reconocen a los esports como deporte, ya partimos con desventaja porque internacionalmente esto provoca que no tengamos buen desempeño porque no hay seriedad ni una visión de futuro para las familias que no apoyan. Pues, desconocen la oportunidad de ser profesional de deportes electrónicos. Esperamos que las instituciones gubernamentales puedan acercarse para poder explicarles de este rubro y se creen nuevas legislaciones sobre los esports.

¿En Chile han tratado de impulsar Dota 2?

En ese sentido, hemos visto que los gamers han creado torneos de Dota 2, con casters e invitados, pero no han logrado el mismo enganche que Perú. Esto puede deberse a que la escena de League of Legends se ha realizado en Chile con torneos presenciales, la Liga Latinoamericana estuvo aquí.

Si comparamos a Riot con Valve, es mucha la diferencia. En Dota, sino fuera por los fanáticos el juego habría muerto.

¿Tienen algún representante de la organización en Perú?

Contamos con staff, el mismo de Meraki que es el mánager, además contamos mánager de proyecto y un coach. Son cinco jugadores titulares y dos suplentes (estamos buscando al segundo). Queremos crecer y se abren otras opciones de crear más equipos y competencias.

Pueden seguir a la organización de Azules Esports aquí en su fanpage.

Roster actual del equipo Azules Esports de Dota 2:

1. GyO

2. PiPi

3. Arkano

4. PiscoSour.Young

5. Guré Léiman

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!