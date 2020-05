Dota 2: Team Nigma organizará un torneo en África y el ganador se les enfrentará en un Showmatch

Dota 2 es uno de los esports más jugados y famosos en todo el mundo. A pesar de esto, hay una región que, aunque nos cueste admitirlo, Valve ha tenido un poco olvidada.

Se trata de MENA, región que abarca el Este Medio y el Norte de Africa. Es por es que Team Nigma ha anunciado Rising Stars. Un nuevo torneo de Dota 2 que buscará encontrar los mejores talentos de esta región.

Este anuncio se realizó a través del Twitter oficial del equipo comandado por Kuroky.

We’re bringing you the biggest Dota 2 tournament in the MENA Region!



The winner gets to test their skill against @TeamNigma in a friendly match⚔️



In partnership with @etisalat and @swypuae



Sign up: https://t.co/opyB8Mj2TU



💰$10,000 Prize Pool

🗓️June 7-15#BeAStar pic.twitter.com/p514VDtoVB