Dota 2: la Blast Bounty Hunt comienza el día de mañana y esto es todo lo que debes saber

El día de mañana dará inicio un nuevo torneo online de Dota 2. Este se jugará en Europa y, será el debut de la organización BLAST, conocidos por hacer torneos de Counter Strike, dentro del famoso MOBA de Valve.

El torneo recibe el nombre BLAST Bounty Hunt, y es un torneo que reúne a seis de los mejores equipos de Europa en un torneo bastante interesante.

Los equipos invitados son:

- Team Nigma

- Team Secret

- OG

- Team Liquid

- Alliance

- Ninjas in Pyjamas

Como les contamos en una nota hace tiempo, este torneo tiene un sistema de recompensa diferente. Cada equipo parte con una suma de dinero específica. Además, no habrá fase de grupos si no que, debido a su trayectoria, cada equipo es ubicado en una etapa diferente de los Playoffs.

Los equipos que parten con ventaja son:

- Team Secret y OG (20 mil dólares): estos parten en la segunda ronda de la Upper Bracket.

Luego, tenemos los dos enfrentamientos de la primera ronda, que se jugará mañana, en donde cada equipo parte con 15 mil dólares.

El primer enfrentamiento será entre Team Liquid y Team Nigma. Este enfrentamiento será a partir de las 9:30 am y definirá al rival de Team Secret.

El siguiente enfrentamiento será entre Alliance y NiP a las 12:30. El vencedor se enfrentará a OG.

Cabe aclarar que, ningún equipo será eliminado en esta ronda. Ambos equipos que pierdan irán a la Losser Bracket. El primer perdedor, esperará al perdedor del duelo de Team Secret y el segundo perdedor esperará al equipo derrotado del duelo de OG.

Foto: Liquipedia

Prize Pool

Como recordarán, este torneo tiene un formato muy diferente para definir el premio que recibirá cada equipo.

Como les mencionamos, cada equipo empezará con una suma de dinero. En cada enfrentamiento, el equipo ganador se llevará el 40% del dinero que tiene su rival.

Además, cada equipo puede ganar dinero de la siguiente manera:

- Something Something Feeder: mata a un solo enemigo 20 veces como equipo – 20 mil dólares

- Drop the Dead Donkey: mata 9 o más couriers enemigos en un solo juego - 15 mil dólares

- VIP : mantén con vida a un solo jugador durante todo el juego – 5 mil dólares

- What’s Mine is Mine: el equipo enemigo no puede tener tú outpost en ningún momento del juego - 5 mil dólares.

Foto: Blast

