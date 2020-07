Dota 2: Valve planea mover The International 11 para el 2022

La situación que provocó el COVID-19 con muchos eventos de esports llegó hasta el torneo más importante de Dota 2, The International. Mediante un correo del creador del juego, Valve, han indicado que la fecha de la edición número 11 será movida hasta el año 2022.

Esta carta la recibió una de las ciudades participantes por ser sede de esta edición, Bielorrusia y su Federación de Deportes Electrónicos estuvo interesada en albergar el mundial del torneo más grande de esports en premios.

Valve hace oficial que The International 11 será en 2022

Este año la edición de The International 10 iba a celebrarse en Estocolmo, Suecia, pero la situación de la pandemia provocada en todo el mundo obligaron a su cancelación. Originalmente su fecha iba ser agosto del 2020, pero Valve decidió moverlo hasta inicios del año 2021 cuando la situación esté más calmada.

Repasemos la carta que envió Valve a la Federación de Deportes Electrónicos Bielorrusa:

"The International Dota 2 Championships - RFP 2021

Hola,

Gracias por tu respuesta para ser sede del The International 2021. Como todos sabemos, la pandemia Covid-19 ha forzado varios ajustes para eventos en todo el mundo y TI no es diferente. Valve ha pospuesto The International 2020 en Estocolmo. En los próximos meses haremos un seguimiento de la comunicación con su equipo directamente sobre cuáles serán las fechas objetivo del evento para 2022.

Gracias por su participación

El equipo de Valve"





Valve todavía no ha publicado información oficial de la situación del The International 11. Además, tampoco ha dicho más sobre el postergado TI10 que está sumando grandes cantidades de dinero con su Battle Pass TI 2020.

Muchos aplicantes aparecieron por ser sede del The International 11 luego que se publicara de forma pública que podían participar muchas ciudades con sus proyectos. Lo cierto es que Valve tendrá que revelar sus planes con respecto al Dota Pro Circuit que viene, ya que la última temporada fue cancelada debido a la pandemia global. ¿Cuándo crees que se jugará el próximo mundial de Dota 2?

