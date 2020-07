League of Legends: antes de su retiro, Uzi podría haberse unido a Invictus Gaming

El mes pasado, les compartimos la noticia de que uno de los jugadores más famosos de League of Legends dejaría el competitivo debido a problemas de salud que lo afectaban a sus cortos 23 años.

Nos referimos a Jian “Uzi” Zi-Hao, jugador de RNG y que había dado a entender que, en caso su salud mejor, volvería a jugar de manera profesional.

Si bien para este regreso aún falta bastante, y todo depende de la salud del jugado, hace poco se reveló una información bastante interesante sobre el jugador de RNG. Y es que todo parece indicar que, antes de su retiro, el jugador se iba a incorporar a Invictus Gaming para armar una escuadra imparable.

Esto lo sabemos gracias a Chen “West” Long, actual offlaner de Invictus Gaming. Y es que, después de que Yu “JackeyLove” Wen-Bo dejara el equipo, se buscó reclutar a Uzi para formar un equipo de ensueño junto a Rookie y TheShy.

According to former Invictus Gaming bot laner West, iG was very close to signing Uzi for the 2020 Summer Split.#LPL pic.twitter.com/thkJSjOiVc