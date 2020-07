Dota 2: MidOne llegó a la bootcamp de OG Esports en Portugal

Debido a la pandemia generada por el COVID-19, muchos equipos de Dota 2 y otros esports han estado distanciado de sus jugadores extranjeros. Este fue el caso de OG Esports que no pudieron contar con Topson, MidOne ni SumaiL con una decente latencia en los torneos europeos que disputaron.

Sin embargo, en este segundo semestre del año han hecho cambios como retirar a SumaiL para que ingrese Ceb, quien vuelve de su retiro. Además, ya confirmaron que MidOne está en Europa con unas fotos del equipo en la bootcamp que se sitúa en Lisboa, Portugal.

OG Esports hace bootcamp en Portugal

Yeik "MidOne" Nai Zheng no volverá a tener partidas con más de 200 de ping y a pesar de ello mostrar un gran nivel con diferentes héroes. Este jugador malayo ya se encuentra con sus compañeros de equipo en la bootcamp con sede en la capital de Portugal, Lisboa.

EL DATO: Puedes ver más fotos en la imagen de portada, haz click en la flecha derecha para ello.



Foto: JMR Luna

Imágenes compartidas en las redes sociales del CEO de OG Esports, JMR Luna, muestran a casi todos los jugadores de la escuadra bicampeona del The International. En las fotos aparecen N0tail, Ceb, MidOne, Topson, Sockshka (coach) y no hemos visto rastro de Saksa. Probablemente se unirá más tarde, pero igual no tiene problemas de latencia ya que se encuentra en Macedonia del Norte que pertenece al continente de Europa.

Recordemos que SumaiL fue retirado del equipo hace poco, quizás fue invitado a la bootcamp pero las fronteras de Estados Unidos con Europa están cerradas y pudo ser un factor al momento de hacer cambios en la alineación.

El equipo de OG Esports participará mañana en OGA Dota PIT S2 Europa & CIS ante Vikin.gg a las 10:00 am hora Perú en un Mejor de 3.

Carry: Yeik " MidOne " Nai Zheng

Yeik " " Nai Zheng Mid: Topias Miikka " Topson " Taavitsainen

Topias Miikka " " Taavitsainen Offlane: Sébastien " Ceb " Debs

Sébastien " " Debs Soft Support: Martin " Saksa " Sazdov

Martin " " Sazdov Hard Support: Johan "N0tail" Sundstein

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!