Dota 2: JerAx comenta sobre el regreso de Ceb del retiro a OG Esports

El sábado 25 de julio, OG Esports anunció Sébastien "Ceb" Debs está de vuelta y jugará en la posición de offlaner. El jugador francés se había retirado para ser coach del equipo, pero la pasión por el juego y su angustia por jugar con sus compañeros nuevamente le llevó a tomar esa decisión.

Asimismo, muchos rumores sonaron por el posible retorno de JerAx, ya que también se había retirado y podría tomar la decisión de Ceb. Sin embargo, uno de los mejores posición 4 del mundo se ha pronunciado al respecto.

JerAx habla sobre el retorno de Ceb, ¿tomará el mismo camino?

En la publicación de Reddit sobre el tema de Ceb, apareció JerAx compartiendo sus últimas vivencias, su regreso del retiro y los sentimientos que tiene con Dota 2.



Foto: Reddit

"Lo siento estoy un poco ebrio, pero siento la necesidad de decir unas cosas.

He visto algunas partidas, pero sinceramente no he tenido ganas de jugar. Tomar distancia de Dota 2 fue sin duda la mejor decisión. He podido deshacerme de la fachada del jugador que había creado para mí (principalmente una solución que inventé hace mucho tiempo. Tenía muchas preocupaciones sobre cómo la gente me ve como persona) y descubrirme de muchas maneras nuevas. Ha sido aterrador y emocionante al mismo tiempo.

He comenzado a valorar la comunidad de Dota 2 mucho más que antes, y eso siempre tendrá un lugar en mi corazón.

Momentos muy divertidos para mí ver a Ceb regresar. Él es una gran fuerza para impulsar las cosas. ¡No puedo esperar a ver qué pasa!"

JerAx deja claro que no tiene intenciones de volver al competitivo de Dota 2, probablemente siga jugándolo como muchos jugadores. También transmite que sigue pendiente de la comunidad del juego y cómo van sus amigos de OG Esports.

JerAx el mejor Earth Spirit del mundo

JerAx es un jugador finlandés que se hizo conocido en la comunidad de Dota 2 muchos años atrás cuando salió por primera vez Earth Spirit, pues él pudo comprender a la perfección como aprovechar cada técnica del héroe de piedra.

Las partidas rankeds con su héroe de roca eran un dolor de cabeza para todos y para Icefrog, quien tuvo que nerfearlo una gran cantidad de veces porque lo transformaba en una máquina poderosa de daño mágico e incapacitador contra sus rivales.

Fuente: afkgaming