Dota 2: Arteezy sufre en una partida pública contra Cr1t: "Esto pasa por jugar 3 años juntos" [VIDEO]

Arteezy y su equipo Evil Geniuses decidieron tomarse un merecido descanso de los torneos competitivos de Dota 2. Mientras tanto, los integrantes del equipo, siguen practicando sus habilidades en partidas públicas para no perder la costumbre.

Debido a que no son muchos los jugadores que tienen medallas tan altas como los pro players, muchas veces los mismos miembros de un equipo pueden ser rivales dentro de una partida pública. Esto fue lo que ocurrió en el caso de Arteezy y Cr1t, que se encontraron en una partida pública y nos regalaron un momento muy divertido.

Como podemos ver en el video, Arteezy (Phantom Assasin) se encontraba en un equipo y Cr1t- (Windranger) se encontraba en el contrario.

Después de una sobre extensión de Arteezy, Cr1t empieza a tirar de forma constante su Power Shoot, acertando siempre en el jugador enemigo. Esto molestó a Arteezy que dijo.

Sorprendido por la precisión del jugador. A pesar de esto, Arteezy siguió escapando e incluso se tomó el tiempo de farmear. Lo que él no pensaba, era que Cr1t aún lo seguía y volvió a acertar un Power Shoot dejándolo con menos de 100 de vida.

Es en este momento en el que Arteezy quiere esconderse entre los árboles y su Tier 1 pero Cr1t logra amarrarlo con el Shackle Shot. Aun así, el danés no se mete bajo torre y decide irse a un lado.

Ante esto, y viendo que tiene la ventaja de la torre y las sombras. Arteezy decide tepear pensando que Cr1t no lo ve. Aunque, esto no era así. Y es que Cr1t sabía exactamente lo que Arteezy pensaba y con un certero Power Shoot lo mató.

La reacción de Arteezy demuestra lo bien que se conocen los jugadores de Evil Geniuses.

“Cr1t es un idiota. Dime porque, porque no me moví más arriba, porque decidí tepear acá. Porque no busqué una posición segura y tepee. Esto pasa por jugar 3 años juntos”