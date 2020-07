Dota 2: El futuro de SumaiL tras ser removido de OG Esports, ¿volverá a EG?

El sábado 25 de julio llegó una inesperada noticia para los fans de Dota 2, pues Ceb regresaba al competitivo con OG Esports. Junto a este importante anuncio también señalaron que el paquistaní SumaiL, campeón de The International 2015, ya no formaría parte de la escuadra principal.

El ex jugador de Evil Geniuses llegó a comienzos de año al equipo de Topson para desempeñarse en el rol de offlaner, lamentablemente nunca lo vimos brillar en un torneo LAN porque el evento ESL One Los Angeles 2020 fue cancelado debido a la pandemia generada por el COVID-19.

El futuro de SumaiL en el competitivo de Dota 2



Foto: Steelseries

Este problema global obligó a muchas organizaciones de torneos crear ligas regionales en línea, ya que el distanciamiento social forzó a muchos países evitar los eventos con público, entre ellos los torneos de esports como Dota 2.

Así fue como vimos a OG Esports participar en torneos de Europa en línea, sin embargo no lo hicieron de forma óptima porque muchos de los jugadores del equipo no se encontraban en Europa como el caso de SumaiL, Topson y MidOne. Hace unos meses, Topson ya se unió al equipo en la sede europea, pero SumaiL y MidOne no.

Luego del descanso de Europa que tuvimos en julio, OG Esports anunció que Ceb ingresaría como offlaner, pero en vez de retirar a MidOne decidieron optar por SumaiL. Con menos de 18 años salió campeón de The International 2015 junto al equipo Evil Geniuses y con 21 años todavía tiene futuro por delante.

SumaiL no la pasa bien tras irse de Evil Geniuses



Foto: joinDota

Apodado como "Samuelito" por los doteros peruanos, fue parte de EG por casi 5 años y estuvo como préstamo en la escuadra de Quincy Crew por unos meses en finales del 2019. Luego, estuvo como inactivo por Evil Geniuses hasta que se terminó su contrato en 2020 y su pase estuvo libre.

De esta forma, pudo ser contratado por OG Esports el 28 de enero del 2020 luego de un anuncio importante del equipo bicampeón de Dota 2. En esta presentación, SumaiL dijo que estaba contento de entrar a la escuadra para conocer más del estilo de N0tail, Ceb y Topson ya que los considera los mejores del mundo.

Finalmente, han pasado 6 meses que podríamos inferir su contrato ha finalizado y no decidieron renovarle para los torneos venideros. SumaiL es considerado uno de los mejores midlaners del mundo y en el rol de carry ha desempeñado un papel excelente.

Los equipos que podría entrar SumaiL

Como SumaiL se encuentra en Norteamérica podría tener más chances de ingresar a un equipo de esta región, sin embargo, existe la chance de entrar a uno de Europa si es que lo necesitan.

Evil Geniuses

Es una posibilidad para SumaiL volver a entrar a EG, pues ahora la escuadra de Arteezy requiere de un midlaner ya que Ramzes666 confirmó que buscan un suplente. El paquistaní ya conoce a los jugadores y el estilo de juego, por lo que su entrada provisional podría ser buena idea para mantenerse en forma con los torneos de Dota 2.

Business Associates

La escuadra de Fear no ha completado su roster, además han sido compañeros en el pasado con la escuadra de Evil Geniuses en The International 2015. Podría ingresar como midlaner.

CR4ZY

En este equipo falta un hard carry tras la salida de skiter hace un tiempo atrás, SumaiL ha estado jugando en este rol y podría desempeñarse con alto rendimiento.

¿Tomarse un descanso este 2020?

El 2020 ha sido un año muy atípico en la historia de la humanidad con la pandemia del COVID-19, pues el torneo más importante de los doteros profesionales "The International" ha sido postergado hasta el 2021, dejando este año como uno vacío.

Muchos jugadores han mostrado su molestia de jugar encasillados en una sola región, pues esto debilita el nivel de varios equipos al no existir un roce internacional. Sin embargo, este panorama parece que puede cambiarse para finales de año. Hasta que llegue ese momento SumaiL podría aprovechar para descansar de tantos períodos largos de Dota 2.

Pueden existir muchas posibilidades en torno al futuro de SumaiL, pero lo que es innegable que muchos equipos quisieran tener los servicios de este veterano jugador de Dota 2. ¿Cuál crees que será el futuro de SumaiL?

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!