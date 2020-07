Call of Duty: Modern Warfare: Temporada 5 llega este miércoles [VIDEO]

Los jugadores de Call of Duty: Modern Warfare, y el battle royale gratuito Warzone, ya cuentan con razones concretas para emocionarse la próxima semana. La cuenta oficial en Twitter de Call of Duty compartió con sus miles de seguidores el primer tráiler de la esperada Temporada 5 mostrando a los nuevos visitantes que caerán junto con nosotros sobre Verdansk.

A new faction enters the fray.



Join the Shadow Company when Season Five arrives on August 5 for #ModernWarfare and #Warzone. pic.twitter.com/khdxlu9Rpm