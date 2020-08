Fall Guys: parche para PS4 y PC llegará la próxima semana

Fall Guys, desarrollado por Mediatonic y publicado por Devolver Digital, ha hecho su debut en PlayStation 4 y en PC a través de Steam a inicios de este mes y ya se encuentra entre los juegos más vistos en Twitch y ocupa un cómodo lugar en la preferencia de jugadores expertos y novatos.

Este juego tan curioso se ha convertido en un éxito de escala mundial. Luego de un accidentado primer día de lanzamiento, Fall Guys se las ha arreglado para cautivar a millones de personas alrededor del mundo con su colorida paleta de colores y su particular acercamiento al género "battle royale" que nos hace recordar a ciertos programas de concurso.

Hoy, en horas de la mañana, la cuenta oficial en Twitter del juego ha hecho eco de un comunicado de los desarrolladores indicando la llegada del primer gran parche al juego. Este se centrará en corregir los errores más comunes que sen han hecho presentes en Fall Guys tanto en PlayStation 4 como en PC. Estos son:

- El algoritmo de selección de rondas será ajustado para seleccionar una partida por equipos solo si los tamaños del equipo pueden ser iguales.

-Se añaden opciones nuevas para el mando, como incluir la opción de invertir los ejes X/Y y diversos ajustes de sensibilidad. (Solo para PS4).

-En Slime Climb los jugadores ya no pueden agarrar algunos de los objetos móviles.

-En Jump Shadowdown se ha cambiado la geometría para evitar cierto exploit y se ha arreglado la cámara auto-panorámica.

-Mejoras en el diálogo del aviso de compras en el juego para evitar selecciones involuntarias.

-Se han arreglado los 5 crashes más reportados del juego.

-Ajustes visuales a varios trajes.

-(Solo para PS4): mejora de la Interfaz de Usuario en modelos que no sean PS4 Pro. (Solo PS4).

-Se ha añadido una opción para cambiar el botón de salto en Japón.

-Los nombres de Trofeos y Logros y sus descripciones correspondientes aparecerán adecuadamente en todos los idiomas.

We said yesterday that it might take a week - but SURPRISE



We're releasing HOTFIX 2 right now!



Unfortunately, one fix (Spectating team mates first) has been pushed back into the next update, as it wasn't quite ready yet, but we didn't want to delay this whole patch!



LETS GO 👑 pic.twitter.com/8wacznoUwz