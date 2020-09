Alianza Lima vence en penales a Universitario y es campeón de IX JUEGAPES 11 vs 11

El domingo 29 de agosto se vivió las finales de IX JUEGAPES edición online organizada por la Liga Peruana de PES con la modalidad 11 vs 11 donde los conjuntos de Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys y Cusco FC llegaron a las semifinales tras varios días de fase de grupos.

En estas semifinales el equipo crema ganó por 1-0 al equipo chalaco y Alianza Lima le volteó el partido a Cusco FC por 2-1. La Gran Final por el Campeonato de la modalidad 11 vs 11 se vivió con el clásico peruano, las hinchadas de ambas escuadras se hicieron presentes para alentar a su club favorito en la transmisión realizada por Facebook.

Cada equipo eligió al Bayern Munich para disputar esta final de PES 2020, entre los jugadores reconocidos tuvimos por el lado de Universitario a Jhona KRA y Guifera (quien milita en el equipo de esports del Barcelona de España). Por el lado de Alianza Lima estaban Ivo Lujan (IVOGOL) y Ezequiel Melantoni (San Lorenzo esports de Argentina).

El partido estuvo parejo y mostrando buenas jugadas, quien abrió el marcador fue Alianza Lima. Tras esto, el equipo blanquiazul estaba jugando a la defensiva para mantener el marcador que fue empatado en el minuto 85 y llevando la partida a los suplementarios.

En el tiempo extra, Universitario de Deportes consiguió marcar un gol y muy rápido. La respuesta de Alianza Lima fue inmediata y empataron 2 a 2. Cerca del final el equipo ‘victoriano’ por poco se llevaba el torneo y evitaba la fase de penales.

La tanda de penales fue cardíaca y empezó así: primero fue Luki1020 (Universitario) que daba el primer gol crema, Melantoni Ezequiel (Alianza Lima) marcó el primero del equipo aliancista. Sin embargo en el cuarto y quinto penal la U falló y acabó por 3-4 la final de IX JUEGAPES modalidad 11 vs 11. Esta victoria del equipo blanquiazul se debe también a la mente detrás de los jugadores, el Director Técnico ‘Anthony Goñas’ que gracias a su esfuerzo y dirección pudo congregar a este plantel para llevarse la copa.

Alineación de Alianza Lima

DT del equipo: Anthony Goñas

La división de esports de Alianza Lima salió campeón del torneo y pudimos entrevistar al CEO, Humberto Castellano Merino, para que nos comparta más detalles sobre esta victoria:

¿Esperaba que el equipo de Alianza Lima Esports consiga los resultados en menos de un año de reformar la alineación?

Nosotros ya teníamos una base buena y consolidada, había que ajustar algunos puestos que por tema de experiencia nos venían costando. Siempre se puede encontrar una posición aparte de la que uno juega naturalmente, siendo un defensor puedes ser un 5 o un lateral porque ya tienes la noción defensiva. Y justamente pasó por eso, y al tomarnos un tiempo en darnos cuenta quiénes podían desempeñar esos puestos fue que empezaron a salir los nombres de quienes se unirían al 11 que salió campeón el día domingo. El entrenamiento es lo más importante, sin ello no hubiéramos reestructurado el equipo.

¿Los penales cómo se organizaron para patearlos y cómo fueron esos momentos?

Los penales sabemos que es un azar, por tema de overall y stats de los jugadores uno siempre quiere que pateen los mejores en dicho overall. Pero en nuestro caso nos preguntamos quienes querían ir, y ninguno huyó de la responsabilidad, siempre el 9 tomando y pidiendo la primera ejecución, dándonos una muestra de ánimo y huevos, de ir con todo. Es así que decidimos y elegimos los 5. Pero lo más importante es que tenemos un arquero que no solo se hizo grande en los penales de este JUEGAPES (4tos y Final), sino que ya ha demostrado que en los 90 siempre está fino y responde de acuerdo a lo que el partido requiere. Tuvimos tandas de penales en otros torneos y ha sabido hacerse figura siempre.

¿Cree que JUEGAPES y otros torneos de esports puedan incentivar a más hinchas de fútbol tradicional animarse por apoyar los deportes electrónicos?

Si, de hecho. La forma en la que se vive es tan igual como el fútbol real, la pasión que vive uno que juega la saga de PES desde la infancia se ve reflejada en todo momento. Quién no quiere representar a su equipo en un torneo tal cual sus estrellas de las ligas locales o internacionales? El fútbol virtual y los deportes electrónicos están logrando encontrar un espacio en el Gamer que también es hincha y puede usar este medio para vivir su pasión del fútbol y del PES en una sola.

Creo que el Perú está listo para dar un paso más grande en los deportes electrónicos y ya ha conseguido que muchos equipos del fútbol local apueste por crear su división de Esports y con esto genera que el nivel y la competencia aumente y esto beneficia a todos, tanto a los que observan y alientan como a los que juegan, una muestra es la gran sintonía y calidad de equipos que se puedo ver en las finales de la modalidad 11vs11 del IX JUEGAPES del día domingo.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!