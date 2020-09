Nvidia presenta la segunda generación de RTX con sus nuevas tarjetas gráficas

Rompiendo récords de desempeño, las GPU GeForce RTX 3090, 3080 y 3070 brindan hasta 2 veces más rendimiento y 1,9 veces más eficiencia energética que las unidades gráficas de la generación anterior, Turing. La nueva serie de GPUs aprovecha al máximo la segunda generación de Nvidia RTX -la plataforma de gaming para PC más potente del mundo- para ofrecer niveles sin precedentes de raytracing en tiempo real y en juegos con IA.

GeForce Special Event https://t.co/t2TtpRd1nG — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) September 1, 2020

La serie RTX 30 fue presentada en un lanzamiento virtual por el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien también anunció que Fortnite , el fenómeno gamer de la cultura pop, está activando el raytracing en tiempo real de RTX, añadiendo cuatro funciones de ray-traced para una experiencia de juego más envolvente, incluyendo reflejos, sombras, iluminación global y oclusión ambiental.

Además, Huang reveló un conjunto de potentes herramientas para los gamers, incluyendo NVIDIA Reflex, que hace a los jugadores competitivos más rápidos; OmniverseMachinima, para la narración de videojuegos mediante motores de gráficos informáticos en tiempo real; y NVIDIA Broadcast, que aprovecha la IA para convertir cualquier habitación en un estudio de televisión casero.

"El lanzamiento de hoy de las GPU Ampere de NVIDIA es un paso gigantesco hacia el futuro. Fruto de miles de años de ingeniería, la serie GeForce RTX 30 implica nuestro mayor salto generacional. NVIDIA RTX fusiona el sombreado programable, el raytracing y la IA para que los desarrolladores creen mundos completamente nuevos. Dentro de 20 años, miraremos hacia atrás y nos daremos cuenta de que el futuro de los juegos empezó aquí."

Las joyas de la arquitectura Ampere de NVIDIA, la segunda generación de RTX

Detrás de este rendimiento impresionante de las nuevas GPU de la serie RTX 30 y la arquitectura Ampere de NVIDIA está el haber podido contar con tecnologías de vanguardia y haberse alimentado de más de dos décadas de I+D en el campo de los gráficos, entre otras cosas:

-Nuevos multiprocesadores de streaming: El bloque de construcción para la GPU más rápida y eficiente del mundo, que ofrece dos veces el rendimiento del FP32 de la generación anterior, y 30 Shader-TFLOPS de potencia de procesamiento.

-Núcleos RT de segunda generación: Los nuevos núcleos RT dedicados (o RT Cores) ofrecen 2 veces el rendimiento de la generación anterior, además de raytracing y shading simultáneos y cómputo, con una potencia de procesamiento de 58 RT-TFLOPS.

-Núcleos tensores de tercera generación: Nuevos núcleos tensores dedicados (o Tensor Cores), con un rendimiento hasta dos veces mayor que la generación anterior, lo que hace más rápido y eficiente el uso de tecnologías alimentadas por la IA, comoNVIDIA DLSS, y una potencia de procesamiento de 238 Tensor-TFLOPS.

-NVIDIA RTX IO: Hace posible la carga rápida con base en la GPU y la descompresión de los activos del juego, acelerando el rendimiento de entrada/salida hasta 10 veces en comparación con los discos duros y las API de almacenamiento tradicionales. Junto con la nueva API DirectStorage para Windows de Microsoft, el RTX IO descarga el trabajo de docenas de núcleos de la CPU a la GPU RTX, mejorando la velocidad de cuadro y permitiendo la carga casi instantánea de los juegos.

-La memoria gráfica más rápida del mundo: NVIDIA ha trabajado en conjunto con Micron para crear la memoria de gráficos en tarjeta más rápida del mundo para la serie RTX 30, GDDR6X. Proporciona velocidades de datos cercanas a 1 TB/s de ancho de banda de la memoria del sistema para aplicaciones de tarjetas gráficas, maximizando el rendimiento de los juegos y las aplicaciones.

-Tecnología de procesamiento de última generación: Nuevo procesador personalizado 8N NVIDIA de Samsung, que permite una mayor densidad de transistores y más eficiencia.

RTX llega a Fortnite, Call of Duty: Black Ops Cold War

El fenómeno de la cultura pop, Fortnite, es el más reciente de los juegos de alta popularidad que ha activado la RTX, uniéndose a CallofDuty: Black OpsColdWar y a un gran grupo de títulos AAA, como Cyberpunk 2077, Dying Light 2y WatchDogs: Legion.

Entre los títulos que ya se están comercializando con soporte para raytracing figuran Control, Minecraft con la Beta RTX para Windows 10 y Wolfenstein: Youngblood. Además, el raytracing es compatible con las API estándar de la industria, incluyendo Microsoft DirectX Raytracing y Vulkan, así como con los motores de juego utilizados por los desarrolladores para crear juegos, incluyendo UnrealEngine, Unity, Frostbite, id Tech, Northlight, LuminousEngine, 4A Engine y más.

DLSS: Aceleración de juegos con IA

La tecnología DLSS de NVIDIA, uno de los mayores avances gráficos de la última década, utiliza la red neural de aprendizaje profundo potenciada por los núcleos tensores de RTX. Cuando está activada, la DLSS, que es compatible exclusivamente con las GPU GeForce RTX, mejora el rendimiento en títulos comoControl, Minecraft con RTX para Windows 10 y DeathStranding, mientras se generan imágenes que son comparables a la resolución original. La DLSS se llevará aBoundary, Bright Memory Infinite, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Fortnite, Ready or Not, Scavengers y Watch Dogs: Legion. Para aquellos con configuraciones de PC más poderosas, un nuevo modo de ultra rendimiento permite a la tecnología DLSS correr hasta a 8K.

Nuevas formas de jugar

NVIDIA también ha anunciado tres nuevas tecnologías diseñadas para mejorar la experiencia de los jugadores, broadcasters, los profesionales de los eSports y los creadores de contenido:

-NVIDIA Reflex: hazte más competitivo al instante. Los jugadores se esfuerzan por conseguir la menor latencia posible en los juegos competitivos pues de este modo la PC responde más rápidamente a sus estímulos, lo que les permite jugar con mayor precisión.NVIDIA Reflex es un nuevo conjunto de tecnologías que optimizan y miden la latencia del sistema. Entre ellas se encuentra NVIDIA Reflex Low-LatencyMode, una tecnología que se está integrando en eSports populares como ApexLegends, CallofDuty: Warzone, Fortnite y Valorant que reduce la latencia hasta un 50 por ciento, y el NVIDIA ReflexLatencyAnalyzer, que detecta la información proveniente del ratón y luego mide el tiempo que tardan los píxeles resultantes (por ejemplo, el flash de un cañón) en cambiar en la pantalla. El ReflexLatencyAnalyzer está integrado en nuevos monitores de eSports de 360Hz compatibles con la tecnología G-SYNC® de NVIDIA que llegan este otoño de Acer, Alienware, ASUS y MSI y apoyados por los principales periféricos de eSports de ASUS, Logitech, Razer y SteelSeries. Medir la latencia del sistema ha sido virtualmente imposible en el pasado para los jugadores, requiriendo una inversión de más de 7.000 dólares en cámaras y equipos especializados de alta velocidad.

-NVIDIA Broadcast: Haz streaming como un profesional. Los 20 millones de personas que transmiten en directo pueden convertir su casa en un estudio de televisión con NVIDIA Broadcast, un plugin universal que mejora la calidad de los micrófonos y las cámaras web con efectos de IA acelerados por RTX, como la eliminación de ruidos de audio, efectos de fondo virtuales y fotogramas automáticos de la cámara web.

-NVIDIA OmniverseMachinima: Enriqueciendo una nueva forma de arte. Los juegos actuales siguen ampliando el género artístico del storytelling, en el que los recursos del juego se utilizan para crear obras maestras cinematográficas. OmniverseMachinima facilita este trabajo, proporcionando una herramienta de visualización de trayectoria y un motor diseñado para la precisión física, simulando la luz, la física, los materiales y la IA. Los usuarios pueden tomar los recursos de los juegos compatibles y utilizar su cámara web y su IA para crear personajes, incorporar física de alta fidelidad y animación de caras y voces, y publicar películas de calidad cinematográfica utilizando la potencia de renderización de su GPU RTX 30 Series. Regístrate para recibir una notificación cuando esté disponible con acceso anticipado.

Presentando las GeForce RTX 3080, RTX 3070 y RTX 3090 Founders Edition

-GeForce RTX 3080: A partir de 699 dólares, el RTX 3080 es la mejor GPU para juegos, hasta dos veces más rápida que la RTX 2080. Con 10 GB de la nueva memoria GDDR6X de alta velocidad a 19 Gbps, la RTX 3080 puede proporcionar 60 fotogramas por segundo de forma consistente para juegos con una resolución de 4K.

-GeForce RTX 3070: A partir de 499 dólares, la RTX 3070 es más veloz que la RTX 2080 Ti por menos de la mitad del precio, y en promedio es un 60 por ciento más rápida que la RTX 2070 original. Está equipada con 8 GB de memoria GDDR6, alcanzando el punto óptimo de rendimiento para juegos con resoluciones de 4K y 1440p.

-GeForce RTX 3090: En el tope de la gama está la RTX 3090, con un precio de 1.499 dólares y es conocida como el "BFGPU" - Big Ferocious GPU. Incluso viene con un silenciador - un diseño de tres ranuras, de doble eje y flujo que es hasta 10 veces más silencioso que el de la TITAN RTX y mantiene la GPU hasta 30 grados Celsius más fría. Sus 24 GB de memoria GDDR6X pueden hacer frente a los algoritmos de IA más difíciles y alimentar cargas de trabajo masivas de creación de contenidos. La RTX 3090 es hasta un 50 por ciento más rápida que la tarjeta gráfica para PC actual, la TITAN RTX, lo que permite a los jugadores experimentar 60 fps (cuadros por segundo) con una resolución de 8K en muchos de los mejores juegos.

Las nuevas tarjetas introducen varias innovaciones mundiales, entre ellas:

-Solución térmica de doble eje y flujo: Hasta 2 veces más rendimiento de refrigeración, con un impresionante diseño unibody. Los jugadores y creadores de contenido podrán disfrutar de un rendimiento inigualable mientras sus GPU funcionan simultáneamente más frías y silenciosas que nunca.

-Diseño mecánico y eléctrico exquisito: Una estructura mecánica más fuerte - con un nuevo mecanismo de resorte de hoja de bajo perfil junto con un nuevo conector de alimentación de 12 pines - permite más espacio para los componentes y la refrigeración, y es compatible con los conectores de 8 pines de las fuentes de alimentación existentes, con un adaptador incluido.

-HDMI 2.1: El mayor ancho de banda que proporciona HDMI 2.1 permite, por primera vez, una única conexión por cable a los televisores HDR de 8K para juegos de ultra alta resolución.

-Decodificación AV1: Primeras GPU individuales con soporte para el nuevo códec AV1, que permite a los jugadores ver videos de Internet de hasta 8K HDR usando hasta un 50 por ciento menos de ancho de banda.

¿Dónde comprarlas?

Las GPU GeForce RTX 3090, 3080 y 3070 estarán disponibles como placas a la medida, incluyendo modelos de stock y de fábrica overclocked, de los principales proveedores de tarjetas complementarias.

Encuentra las GPU de la serie GeForce RTX 30 en sistemas de juego construidos por los principales fabricantes de sistemas desktops y laptops del mundo.

La GeForce RTX 3080 estará disponible a partir del 17 de septiembre, la GeForce RTX 3090 a partir del 24 de septiembre y la GeForce RTX 3070 se podrá encontrar en octubre. Todavía no hay fecha de lanzamiento y precio estimado para países de América Latina.

Por tiempo limitado, los jugadores que compren una nueva GPU o un sistema con una unidad gráfica de la serie GeForce RTX 30 recibirán un código de descarga para PC de WatchDogs: Legion.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!