Among Us: te enseñamos a crear partidas privadas fácilmente

No cabe duda que Among Us se convertido en todo un éxito. La creación más exitosa del estudio InnerSloth ha cautivado y a puesto en conflicto a incontables grupos de amigos desde hace varias semanas. Este juego pareciera haber esperado con paciencia el momento para explotar en popularidad, sobre todo si tenemos en consideración que su lanzamiento oficial fue hace casi dos años.

Con el juego disponible en plataformas que prácticamente todo el mundo posee, PC y dispositivos móviles iOS o Android, el éxito de Among Us era solo cuestión de tiempo y sobre todo de la palabra de los jugadores que pudieron probarlo. Y es que una vez que lo juegas, es muy probable que quieras seguir. Veamos entonces como crear una partida privada.

Como crear una sala privada de Among Us

Por fin tu oportunidad de "crearla" en Among Us ha llegado, para esto el menú del juego ha dispuesto una serie de opciones bastante intuitivas para este cometido. El primer paso, aparte de abrir el juego propiamente dicho, es presionar la opción que dice "En línea". En la imagen adjunta hemos resaltado su ubicación en la pantalla.



Foto: captura

La siguiente pantalla que te recibirá tiene algunas opciones para interactuar con jugadores en línea. Por el momento no veremos estas opciones, ya que nuestra meta es crear una sala privada para nuestros amigos. La opción que dice "Ser Anfitrión" tiene un botón de "crear partida", esa será la que nos interesa en este momento.



Foto: captura

A continuación veremos una serie de opciones para personalizar la experiencia de juego. Estas nos permiten regular el número de jugadores (con un mínimo de 4 y un máximo de 10), el tipo de mapa que queremos jugar y también el número de impostores. Una vez que tengas todo listo, solamente bastará con presionar el botón de "Confirmar".



Foto: captura

Ahora te encuentras solo en una nave esperando al resto de tus amigos. Para que ellos entren, debes indicarles la contraseña generada por el juego. Esta es una serie de 4 letras que verás ubicadas en la parte inferior centrar del lobby de espera. Apenas tus amigos sepan la clave verás como la sala se irá llenando hasta el máximo que acordaste.



Foto: captura

Y listo, ahora prepárate a disfrutar una noche de intriga y acusaciones junto a tus amigos en Among Us. Buena suerte.

