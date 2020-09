Among Us: como jugar en cross-play entre PC y móviles

No cabe duda que Among Us se convertido en todo un éxito. La creación más exitosa del estudio InnerSloth ha cautivado y a puesto en conflicto a incontables grupos de amigos desde hace varias semanas. Este juego pareciera haber esperado con paciencia el momento para explotar en popularidad, sobre todo si tenemos en consideración que su lanzamiento oficial fue hace casi dos años.

Con el juego disponible en plataformas que prácticamente todo el mundo posee, PC y dispositivos móviles iOS o Android, el éxito de Among Us era solo cuestión de tiempo y sobre todo de la palabra de los jugadores que pudieron probarlo. Y es que una vez que lo juegas, es muy probable que quieras seguir. Veamos entonces como jugar aprovechando el cross-play entre las plataformas donde Among Us se encuentra presente.

Como jugar Among Us con amigos de PC y móviles (cross-play)

Among Us es un juego que no es para nada demandante en su apartado gráfico. Así que cualquier PC y casi cualquier dispositivo móvil que funcione con sistema operativo Android y iOS debería poder ejecutarlo sin problemas. La única diferencia que veremos con respecto al ofrecimiento de este juego es su precio.

En móviles este juego se puede descargar gratuitamente, pero cada cierto tiempo verás algunos cortes de publicidad. Estos podrían resultar molestos, pero te puedes deshacer de ellos pagando una cantidad mínima. Por otro lado, los usuarios de PC podrán pagar alrededor de US$5.00 para descargarlo de Steam. Al pagar esa cantidad en PC se incluye acceso a todos los sombreros.



Foto: captura PC

Lo siguiente que querrás hacer es coordinar con tus amigos, normalmente a través de servicios de mensajería instantánea o Discord, para jugar juntos en partidas privadas. Esto se logra creando una sala privada a la cual solamente tus amigos, que jueguen desde PC o móviles, tendrán acceso.



Foto: captura PC

Solamente se le permitirá el acceso a los jugadores que tengan la contraseña. Si eres el anfitrión deberás presionar la primera opción y poner una contraseña para tu grupo de amigos. En caso de no ser el anfitrión, simplemente deberás ingresar la contraseña en la parte que hemos resaltado y listo, ya estarán jugando apenas todos se conecten. Buena suerte.



Foto: captura PC

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!