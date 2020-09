Call of Duty League: temporada 2021 se jugará con PC y mando

La temporada 2020 de la Call of Duty League acabó hace unas semanas y vio alzarse a la escuadra de Dallas Empire con el galardón máximo. Sin embargo, Activision no descansa y dieron inicio a la temporada 2021 de su liga... a medida que Call of Duty: Black Ops Cold War se acerca en el horizonte. Para esta temporada se anunció que la competición cambiará de plataforma y también de la forma en como ejecutar los comandos necesarios para que las escuadras den cuenta de sus adversarios: PC y mando.

The 2021 Season has officially begun. New ways to compete incoming… https://t.co/c3Iv3HIBw7 pic.twitter.com/jn1gVkOPg6 — Call of Duty League (@CODLeague) September 14, 2020

Si bien por el momento no hay anuncios de algún match de exhibición o fechas en concreto, el equipo detrás de la Call of Duty League ha compartido algunos detalles con respecto a ciertos cambios en la forma de competir, siendo el cambio más importante el de la plataforma que mencionamos líneas arriba. Un cambio que será más que bienvenido por muchos jugadores profesionales.

Si bien todas las partidas de la Call of Duty League se jugarán usando PC, al combinación de mouse+teclado no estará permitida y se usará un mando que deberá ser aprobado por el comité de la liga. Esto podría considerarse como una decisión bastante controversial, después de todo es la forma en como la gran mayoría de usuarios juegan en PC.

La web de esta competición ha dejado en claro que los competidores podrán usar cualquier mando que mejor se adapte a su estilo de juego... siempre y cuando estos formen parte del listado de mandos aprobados por el comité organizador.

Con este cambio se marca la primera vez en que un torneo de Call of Duty se dispute en PC. Recordemos que en el primer evento de este juego en 2011, denominado Call of Duty XP, se llevó a cabo con competiciones usando una Xbox 360. Activision no dejaría la consola de Microsoft sino hasta el año 2015 (desde Black Ops 3) para comenzar sus estrechas relaciones con PlayStation hasta la actualidad.

