Among Us: ¿Se puede ser siempre el impostor? Aquí lo desmentimos

No cabe duda que Among Us se ha convertido en todo un éxito. El videojuego más exitoso del estudio InnerSloth ha cautivado y a puesto en conflicto a incontables grupos de amigos desde hace varias semanas. Es como si este juego hubiera esperado con paciencia el momento justo para explotar en popularidad, sobre todo si tenemos en consideración que su lanzamiento oficial para PC y dispositivos Android y iOS fue hace casi dos años.

Con el juego disponible en plataformas que prácticamente todo el mundo posee, el éxito de Among Us era solo cuestión de tiempo y claro, también porque su mejor publicidad fue la palabra de los jugadores que pudieron probarlo. Y es que una vez que lo juegas, ya sea con amigos o extraños, es muy probable que quieras seguir. La incertidumbre de saber quien será el impostor o la emoción de serlo es parte de lo que muchos jugadores experimentan en cada partida iniciada.

El famoso "truco" para ser siempre el Impostor en Among Us

En primer lugar te comentamos que NO PUEDES ser el Impostor en una partida online. El juego asigna este rol de forma completamente al azar y no hay "truco" alguno para que un usuario asuma ese rol a elección. Si bien han aparecido "guías" en donde se le promete a los usuarios "ser siempre el impostor", esto sucede en cierto modo muy poco usado dentro del juego.

En el apartado de "Modo libre", en la pantalla de inicio, puedes visitar cualquiera de los 3 mapas disponibles en Among Us. En esta opción podrás practicar las diversas tareas dentro de los mapas, así como también las dinámicas que estos contienen.



En este ambiente controlado también podrás ser el verdugo de los "bots" que habitan este mapa. Así es, usando el tan mentado "Be_Impostor.exe", dentro de la computadora que encontrarás dentro del mapa podrás cambiar tu rol de tripulante a impostor a voluntad. ¿La razón? Para que también practiques las distintas formas de sabotaje y movimiento en cada uno de estos mapas.



Una vez que hayas presionado el archivo "Be_Impostor.exe" verás que ahora tienes las habilidades únicas del Impostor. Invertir tiempo en este modo servirá para que te familiarices con las diversas tareas dentro de los mapas. Ser el impostor, en este ambiente controlado y sin presión, será la madre de la inventiva para tu próxima estrategia con la cual podrás atormentar a los tripulantes de tu próxima partida online... claro, si es que llegas a ser el impostor.



En conclusión: no, no existe un truco para ser siempre el Impostor en una partida online. La única forma de serlo, a voluntad, es en el "Modo Libre". Ahora, puedes aumentar las posibilidades de ser el impostor incrementando el número de estos al momento de crear una partida online; pero el factor del "azar" seguirá presente.

