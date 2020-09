Among Us: Sergio "Kun" Agüero luchó para completar cierta tarea [VIDEO]

Sergio "Kun" Agüero, el futbolista convertido en streamer, ha demostrado ser un tenaz jugador en los últimos meses. Ya sean videojuegos de fútbol o los "juegos de moda", este jugador argentino ha sabido ganarse a pulso una fanaticada que no lo deja de alentar en cada stream en el que es protagonista o colabora. Eso quedó demostrado cuando, hace unos días, participó en numerosas partidas de Among Us con el caster español Ibai Llanos en Twitch. Durante esa transmisión quedo claro que la traición y la resignación eran la moneda de cambio entre ellos

Me encuentro muy mal por lo que hice anoche. Este juego va a joderme todo lo que tengo. Perdón @aguerosergiokun. pic.twitter.com/eWXH2k9s4D — Ibai (@IbaiLlanos) September 7, 2020

Si bien el argentino era un novato, no se amilanó en lo más mínimo y trató de hacerle frente a las fuertes argumentaciones del caster. Provocando de esa forma la aparición de una serie de clips en donde vemos al "Kun" tratando de armar una defensa para no ser acusado falsamente y también haciendo las diversas tareas que el juego demanda hacer a los tripulantes designados de la nave que habitan durante cada sesión de juego.

Sin embargo, nada parecía presagiar lo que le sucedería al buen "Kun" al momento de encontrarse con una tarea que se convirtió en un considerable obstáculo. Verán, la gran mayoría de tareas que los tripulantes deben realizar son bastante simples. Algunas vienen con instrucciones claras, mientras que otras no.

Las que prescinden de esas instrucciones tampoco es que sean tan complejas, pero hay una en particular que le puso un desafío al futbolista al no ser la tarea con la solución más fácil de suponer: la de desbloquear colectores en el Reactor.

pic.twitter.com/oe2I0w4Ki9 — Kun Aguero Out Of Context (@slakun1O) September 8, 2020

En este video, cortesía de la cuenta de Twitter denominada "Kun Aguero out of context", vemos como es que el jugador argentino trata de descifrar la forma correcta de hacer la tarea que tiene pendiente. Afortunadamente sus esfuerzos dan resultado al darse cuenta que solo debe presionar cada número en orden ascendente; sin embargo se equivoca al último segundo y luego llaman a una reunión de emergencia.

¿Nerviosismo? ¿Estaba en su "cuarto de hora"? Sea lo que sea que haya pasado en ese momento por su cabeza, solo lo sabe él.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!