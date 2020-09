Rocket League confirma la fecha en la que será free-to-play

Rocket League, el particular juego que mezcla fútbol y autos ("soccar") desarrollado por Psyonix, ha anunciado a través de su cuenta oficial en Twitter la fecha en la que este exitoso juego se convertirá en free-to-play. A partir del día miércoles 23 de septiembre este juego pasará a ser de acceso completamente gratuito y pasará a Epic Games Store algo que nadie presagiaba ni por asomo.

The wait is nearly over. #TakeYourShot when Rocket League goes free to play on September 23! https://t.co/ZTQ3iw4Dvf pic.twitter.com/RdoUYi7umi