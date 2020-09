PlayStation 5 disminuye su producción ¿Te quedarás sin una?

Un reporte de Bloomberg indicó que Sony ha recortado su producción de consolas PlayStation 5 en 4 millones de unidades. El dato fue proporcionado por personas cercanas a la línea de producción y que han escogido mantener en reserva su identidad, ya que esta situación no es de carácter público y el equipo de PlayStation no se ha manifestado aún acerca de este tema. Este recorte ha ocasionado que la meta del gigante japonés baje de 15 millones a 11 millones de unidades durante los primeros meses de vida de esta futura consola de videojuegos.

