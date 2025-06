Así puedes activar una alerta de sismo en tu smartphone Android: guía paso a paso

Este domingo 15 de junio se celebra el 'Día del padre' y también esta mañana, a las 11:35 a.m. se registró un fuerte sismo en Lima. Según el Centro Sismológico Nacional del Perú reportó que exactamente a las 11:35:27 minutos, se suscitó un fuerte sismo de magnitud 6.1, en una profundidad de 49km a 30 km al Suroeste de El Callao, en Lima.

Si eres usuario Android, sin importar la marca que fuere, es muy probable que en algún momento hayas recibido una notificación especial alertando sobre este sismo de magnitud 6.1. ¿No lo has recibido? Si es que no, probablemente se debe a que no tienes activado el Android Earthquake Alerts System.

PUEDES VER: Este Samsung Galaxy A55 es el gama media más potente que llega con 256GB y buena cámara de 50MP

Por si no lo sabes, si tienes un smartphone Android podrás ser tener el Android Earthquake Alerts System, una innovadora herramienta de Google diseñada para avisar a los usuarios en tiempo real cuando se detecta un terremoto cercano.

Google sigue optimizando sus servicios y ha integrado este sistema en los dispositivos Android. Utilizando los sensores de movimiento incorporados en los teléfonos, puede detectar la actividad sísmica y enviar avisos de alerta de manera inmediata.

Notificaciones del Android Earthquake Alerts System. Foto: captura.

¿Cómo activar las notificaciones o alertas de sismo en mi teléfono Android? Sigue estos simples pasos.