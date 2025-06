No gastes tanto dinero en el S25 Ultra: este Samsung es igual de potente, tiene 4 cámaras 4K y cuesta mucho menos

Este 2025, Samsung sorprendió al mundo con la llegada de su teléfono más potente, el Galaxy S25 Ultra, un smartphone potente que además incluye funciones con Inteligencia Artificial gracias a Gemini de Google. Sin embargo, si bien este equipo es cotizado, su elevado costo ha obligado a que miles de usuarios busquen alternativas más económicas y es así que el Galaxy S22 Ultra se ha convertido en una de las mejores opciones que puede haber.

Por si no lo sabes, el Galaxy S22 Ultra fue lanzado en el 2022 y tiene toda la tecnología que Samsung desarrolló hasta esa fecha. Si bien no es el teléfono más moderno, será tu mejor compra, ya que no solo tiene potencia, su precio ha bajado tanto que cuesta lo mismo que un gama media. ¿Vale la pena? Aquí conocerás todas sus especificaciones.

Galaxy S22 Ultra: ficha técnica y precio actualizado al 2025

Para empezar este análisis del Galaxy S22 Ultra, debes de saber que el teléfono de Samsung tiene una pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas con resolución QHD+, además de 120Hz de tasa de refresco y un brillo de 1750 nits. Además, está provista de una protección anticaídas Gorilla Glass Victus.

Eso no es todo, el Galaxy S22 Ultra tiene un potente procesador Exynos 2200, el cual llega acompañado de 12GB de RAM y 1 Terabyte de capacidad. Además, posee 5000 mAh y carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Así es el Galaxy S22 Ultra de Samsung. Foto: CNN

Sin embargo, el mejor atributo del Galaxy S22 Ultra es el juego de cámaras que tiene: sensor de 108M con OIS, lente gran angular de 12MP, lente zoom 3X de 10MP, lente zoom 10X de 10MP y selfie de 40MP. No solo te permite grabar en 4K, sino que tomarás fotografías en noche, con gran iluminación.

Lo mejor de todo es que el precio del Galaxy S22 Ultra ha caído demasiado y por solo 2000 soles podrá ser tuyo. Vale lo mismo que un Xiaomi de gama media pero tienes una gran potencia.