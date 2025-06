Esta es la alerta de sismos que puedes descargar en iPhone y Android: avisa "casi al instante"

Luego del fuerte sismo que sacudió Lima y Callao en Perú este domingo 15 de junio de 2025, muchas personas en el país andino y otras regiones sísmicas del continente se preguntan si hay alguna forma de anticiparse a un movimiento telúrico por medio de la tecnología existente, en especial la de los smartphones.

¿Qué es Sismo Detector?

La respuesta rápida es NO, ya que no existe tecnología actual que pueda predecir un temblor o terremoto, pero, en el caso de los smartphones existen aplicaciones que no predicen, pero sí nos alertará pocos segundos después que tuvo lugar el movimiento telúrico.

En el caso de los teléfonos celulares, la mejor opción, tanto para Android y iPhone es Sismo Detector que la puedes descargar completamente gratis en las tiendas Play Store y App Store, app que ha sido calificada como la más completa, que funciona en la gran mayoría de países del mundo.

¿Cómo funciona Sismo Detector?

Esta aplicación funciona por medio de alertas en el celular te será de mucha ayuda, ya que debido a los acelerómetros de este servicio es capaz de identificar las vibraciones o movimientos del suelo que son provocados por movimientos telúricos.

Asimismo, Sismo Detector analiza la data recopilada por los acelerómetros, por lo que si detecta un patrón consistente con un sismo, es capaz de determinar la ubicación así como la intensidad del alud.

En caso el sismo sea de consideración, la app manda una alerta a usuarios de la aplicación en las áreas afectadas, esto es importante para dar tiempo a estas personas de buscar un sitio seguro antes que la intensidad sea mucho más fuerte.

También nos dará información adicional tras el movimiento telúrico, tal como la ubicación del epicentro, la intensidad estimada del mismo.