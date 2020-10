Dota 2: Vici Gaming vence a PSG.LGD y es campeón de la OGA Dota Pit Season 3

La OGA Dota Pit China Season 3 llegó a su final. Después de dos semanas de lo mejor del Dota 2 en China, conocimos al flamante campeón de este torneo que le otorgó al ganador la increíble cifra de 35.521 dólares. Además, de alzarse con la gloria de ser el mejor equipo de China en este esport.

La final sería un enfrentamiento al Mejor de 3 entre los dos mejores equipos del momento y que sin duda, han venido mostrando una gran performance en todos los enfrentamientos que han tenido durante el año. PSG.LGD empezó con pie derecho esta final ganando 2 de los tres primeros enfrentamiento. Aún así, el equipo de Vici Gaming que sigue sin contar con 23 Savage en sus filas, logró ganar los dos juegos restantes y remontó el marcador a su favor quedándose con el título del torneo.

1er Puesto - $37.521 | Vici Gaming

2do Puesto - $19.494 | PSG.LGD

3er Puesto - $10.494 | Team Aster

4to Puesto - $7.497 | EHOME

5to y 6to Puesto - $4.500 | Team Magma y Royal Never Give Up

7moo y 8vo Puesto - $2.997 | Invictus Gaming y Sparking Arrow Gaming

.@VICI stop @LGDgaming's winning streak and take the grand finals with 3:2! Congratulations to our new 🏆champions!



Thank you for watching and we hope to see you next time!#OGADOTAPIT #dota2



📺https://t.co/rhWFDRzUcy pic.twitter.com/P2pxQnEYBP