Fall Guys: un veloz ascenso y una repentina caída ¿Qué pasó?

Fall Guys, aquel battle royale de los frijolitos coloridos sorteando obstáculos, se enfrenta a lo que muchos juegos temen tras haber estado en la cima de su popularidad: mantenerse relevante. Salas privadas, una mayor cantidad de mapas, una mejor rotación de los niveles priorizando las novedades y mucho más eran de los tantos clamores de su público. Desafortunadamente el equipo de Mediatonic no pudo satisfacer a los fans que había reunido y el lanzamiento de su segunda temporada, hace poco menos de una semana, no se encontraba a la altura de las demandas.

Todos vimos como es que mil y un marcas querían un pedazo de esa torta de popularidad de la que Fall Guys comía a inicios de agosto. Cadenas de fast food, marcas de ropa, series de TV y muchos más querían ser parte de ese hype. Hasta veías "manquear" a tu streamer favorito en los diversos niveles ¿Cómo ignorarlo? Después de todo hasta estaba "gratis" en PlayStation 4, claro, si estabas suscrito a PlayStation Plus. Todo pintaba bien para este particular battle royale. ¿Qué pasó?

Fall Guys se desploma

Tras haber vendido más de 2 millones de copias en Steam y ser reconocido como el juego más descargado en los 10 años de historia que trae PlayStation Plus, todo parecía ir viento en popa para este colorido juego. Es más, su popularidad hizo que el primer vistazo a su segunda temporada que se convirtiera en la última gran sorpresa de la Gamescom 2020 a finales de agosto. Sin embargo, ni eso le bastó para mantenerse a flote.

La web SteamCharts, que se ocupa de hacer un seguimiento a la cantidad de jugadores en Steam, muestra el meteórico ascenso y la súbita caída de Fall Guys. En el siguiente cuadro, lo comparamos con otro juego, muy conocido, que también usa a personajes con coloridos enterizos: Among Us.

Fue exactamente un mes luego de su debut en el que Among Us cruza líneas con Fall Guys. El segundo punto muestra al juego de InnerSloth con una amplia ventaja por sobre el battle royale de Mediatonic. Por último, hasta ayer, los números no lucen nada bien para los frijolitos de colores. A pesar del ligero pico durante el estreno de la temporada 2, el juego en que se centra esta nota no despegó.

Este pasatiempo que nos reúne se deja influenciar, muy fácilmente, por tendencias y lo único constante con ellas es el cambio. En caso de no poder adaptarte a este, dar un giro de tuerca o añadir un nuevo modo casi siempre resulta. Un ejemplo de cambio constante es Fortnite y los modos que han ido agregando. ¿Qué sucede si no hay cambios? Pues la volátil atención de la audiencia centra su atención en otro juego, así de simple.

Y eso es justamente lo que podría pasar con este nuevo juego que amenaza con robarse la popularidad de estos dos: Phasmophobia. Este título cooperativo de terror sigue amasando fans en Steam y ha repuntado como tendencia durante las últimas semanas. Incluso en Twitch se le ve reuniendo a más espectadores que Fall Guys.

En conclusión, al ser un juego con una dinámica de juego tan rápida los jugadores pedían más y más cambios con esa misma velocidad. Se supone que estos iban concretarse en la segunda temporada; sin embargo los 4 niveles nuevos y la llegada de varios skins no bastaron para que se mantuviera a flote. Al final del día nos quedamos con la sombra de un rey despojado de su corona.

