Call of Duty: Black Ops Cold War: beta se llena de tramposos

El acceso anticipado a la beta de Call of Duty: Black Ops Cold War inició ayer para los usuarios, de PC y Xbox One, que preordenaron el juego en cualquiera de sus ediciones digitales. Una beta que primero pasó por PlayStation 4 y ahora el resto de plataformas pueden disfrutar para jugar juntos gracias al cross-play. Sin embargo, esta primera mirada a la más reciente entrega de Call of Duty sería opacada por la presencia de algunos jugadores que le arruinan la experiencia al resto.

Lamentablemente uno de los rostros más feos dentro del gaming ha asomado su fea cabeza. Una pena, porque normalmente se ha manifestado con uno de los estigmas que suele llevar la comunidad de PC: los hacks. Así es, el juego ni ha salido formalmente y la presencia de los tramposos se ha sentido con fuerza.

Dentro de los muchos hacks existentes, el aimbot suele ser el preferido por los jugadores que juegan sucio. Este puede ser finamente configurado para no ser tan "rochoso" y evitar sospechas, pero en ocasiones pareciera esto no les importa a los tramposos y se pueden ver resultados como el siguiente:

Aimbotters already on Cold War PepeLaugh pic.twitter.com/k4VDCNxFnI — harrison (@dismissible) October 16, 2020

La pasmosa velocidad con la que ha reaccionado la comunidad de hackers ante Call of Duty: Black Ops Cold War ha dejando en claro que en Treyarch deben hacer algo y rápido. Sería una pena que en la comunidad de la "master race" esto sea lo normal y termine ahuyentando a los jugadores.

ALREADY FOUND A HACKER IN COLD WAR??!! pic.twitter.com/KEtCDzrqa6 — Devil Tempid | #Synergy (@Tempid_) October 16, 2020

Por si había alguna duda, es así como un "aimbot" da siempre en el blanco. La rapidez al apuntar y la ausencia de recoil (o retroceso) en el arma delatan al tramposo de forma flagrante. Esperemos que haya una respuesta por parte de los desarrolladores ante esta práctica tan negativa para comunidad de PC.

