Call of Duty: Black Ops Cold War presenta "Zombies Onslaught" exclusivamente para PlayStation

Una entrega de Call of Duty: Black Ops no sería lo mismo sin zombies. Esto lo saben muy bien los fans de esta franquicia y también dentro de Activision, es por eso que se acaba de revelar el modo "Zombie Onslaught". Este modo nos pondrá como un integrante de cierto equipo de ataque que encuentra cierto Orbe que irradia energía sobrenatural. Este Orbe crea una barrera atrapando a tu equipo dentro de una zona específica, y una horda aparentemente interminable de zombis se desata. Sin lugar para huir, tu equipo tiene un solo objetivo en mente: mantenerse con vida.

Zombies Onslaught busca ser una veloz experiencia para dos personas de Call of Duty: Black Ops Cold War, exclusiva -temporalmente- para jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5. Antes del lanzamiento mundial el 13 de noviembre, esto es lo que puedes esperar en esta caótica y única experiencia cooperativa para de Zombis para jugadores con un sistema de recompensas dedicado que combina los mapas Multijugador con las masas de no muertos del característico modo Zombies de Call of Duty.

Acerca de Zombies Onslaught en Call of Duty: Black Ops Cold War

En Zombies Onslaught, tú y otro Operador se desplegarán en una de varias locaciones derivadas de varios mapas Multijugador con tu equipo de costumbre. Estos son los mismos equipos que llevarás en Zombis y Multijugador tradicionales, completos con tu arma primaria favorita, bien sea una LMG, un rifle de francotirador de gran impacto u otra herramienta totalmente equipada para la destrucción de zombies.

Una vez que llegues allí, el ataque comienza; el Dark Aether Orb limitará a tu dúo a un espacio específico en el mapa, donde los no muertos empezarán a aparecer. Matar zombis le dará poder al Orbe. Mata los Zombis suficientes y el Orbe se moverá. Mientras estés dentro del Orbe, no recibirás daño del Dark Aether desde afuera de la zona específica en el mapa que el Orbe protege, ayudando a mantener vivos a los jugadores mientras luchan contra enemigos no muertos cada vez más difíciles, y cada “oleada” trae zombis más resistentes, rápidos y mortales.

Foto: Activision

A medida que el Orbe gana poder y derribas más enemigos, espera mantenerte en movimiento mientras el área segura cambia a otras partes en el mapa, forzándote a cambiar de estrategias en el camino mientras te defiendes de la horda de no muertos. Las oleadas también pueden incluir enemigos Elite, que son adversarios más poderosos comparados con las masas regulares de zombis. Sin embargo, nos los cuentes como carne de cañón: el área restringida puede traerlos al alcance de la mano, que es todo lo que necesitan para derrotarte a ti y a tu compañero.

En aras de la puntuación, los Elite deben ser tu principal objetivo, ya que recibirás rangos Bronce, Plata u Oro basados en el número de Elite que tú y tu compañero puedan derrotar. Al lograr un rango específico, desbloquearás útiles recompensas para utilizar en Multijugador y Zombis. Cada temporada se introducirán nuevos mapas y recompensas para los jugadores de PS4 y PS5.

