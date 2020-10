Dota 2: Beastcoast vence 2-0 a catJAMMERS y suma su primer triunfo en The Summit 13

El día 4 de The Summit 13, torneo de Dota 2 organizado por Beyond The Summit con el financiamiento de Valve, empezó con el enfrentamiento del equipo peruano Beastcoast en contra de catJAMMERS, la escuadra conformada por los antiguos chicos de CR4ZY.

Primera partida

La primera partida de esta serie al Mejor de 2 tuvo como gran protagonista al Shadow Fiend (Chris Luck) que terminó con un K/D/A de 12-2-5 demostrando que es uno de sus mejores héroes. Con una línea bastante cómoda ante un Underlord (Bryle) que no podía contrarrestarlo, logró conseguir gran cantidad de recursos y rotar con mucha facilidad.}

Finalmente, a pesar de que parecía que la partida sería bastante pareja, el juego terminó en 31 minutos con un Beastcoast que amasó más de 23k de network.

Segunda partida

En el segundo juego, Beastcoast intentó una estrategia diferente jugando un Bristleback (Chris Luck) y el clásico Abaddon (K1). Lamentablemente, al principio las cosas fueron complicadas para el equipo peruano que se vía muy presionado por un Tusk (Aui_2000) y un Chen (MoonMeander).

Aún así, el Abaddon logró farmear de forma mucho más rápida que el Anti Mage (hFn) sacándole mucha más ventaja al enemigo. Rápidamente, esto se vio traducido en más de 7k de Netwokr y en un set de barracas a su favor antes del minuto 25.

Finalmente, con un Abaddon y un Bristleback fuera de control, Beastcoast se impuso a los chicos de Estados Unidos en 30 minutos y consiguió su primer triunfo por 2-0 en lo que va del torneo.

Siguientes partidas

Quincy Crew vs catJAMMERS - 17:00 p. m.

4Zoomers vs Plasma - 19:00 p. m.

Team Zero vs Spirits Esports - 21:00 p. m.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!