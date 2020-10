Dota 2: Liquipedia se llena de torneos falsos y la página toma medidas al respecto

Liquipedia es actualmente, una de las paginas informativas de esports más usadas a nivel mundial. Gracias a esta página, es posible conocer como se desarrollan los torneos de Dota 2, Counter Strike, League of Legends, entre otros deportes electrónicos a nivel mundial.

Lamentablemente, los últimos meses, la página se ha visto infestada de una serie de torneos falsos de Dota 2 que buscan aprovecharse del reconocimiento de esta página para generar ingresos en una época en donde los torneos online son realizados con mucha frecuencia.

Hace poco Liquipedia, emitió un comunicado donde comentaba las medidas que tomaría al respecto para evitar estas malas prácticas.

Earlier this year Liquipedia became aware that some bad actors were taking advantage of Liquipedia’s Dota 2 event listing in order to conduct match-fixing.



