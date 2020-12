Fortnite: horario para participar del evento de Galactus en vivo

La Temporada 4 de Fortnite Capítulo 2 entró a su semana catorce el pasado jueves y, como costumbre en este battle royale, la temporada acabará con un gran evento a gran escala. En esta ocasión el evento girará en torno al poderoso Galactus, una entidad que pone en jaque a los mundos que están en su camino con la finalidad de devorarlos.

Como ya sabemos, ocho héroes y villanos de Marvel Comics llegaron a Fortnite en esta Temporada 4. Serán sus esfuerzos combinados los se encargarán de enfrentarse a Galactus, el conocido devorador de mundos, para detener su potencialmente devastador avance sobre la isla. En la siguiente nota te enseñaremos el que probablemente sea el método más sencillo para superar este desafío semanal.

La web de Epic Games recomienda, para que nadie se pierda de ningún detalle, entrar al juego con 60 minutos (un hora) de antelación. Esto con la finalidad de evitar saturación cerca a la hora oficial del evento y que todos los interesados puedan participar de este evento en vivo.

La hora oficial para este evento es a las 16:00 horas ET. Afortunadamente en nuestro país es la misma hora, aunque en otros países hermanos de la región habrá una ligera diferencia.

