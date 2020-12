Fortnite: inicia la Temporada 5 con nuevo Battle Pass - VIDEO

Luego de mucha especulación, la Temporada 5 de Fortnite Capítulo 2 ya está entre nosotros. Tras el apagón causado por el combate contra Galactus, que hasta rompió un récord en Twitch, sus secuelas no se hicieron esperar sobre la isla. ¿Qué nos espera en esta nueva temporada? ¿Qué pasó con el "Punto Cero"? En las siguientes semanas lo descubriremos.

Mientras esperamos que las respuestas lleguen, y conociendo a este juego la información será dosificada a cuentagotas, un nuevo battle pass ha sido revelado. Este, como de costumbre, nos espera con 100 niveles para ser completado y nos devolverá 1.500 V-Bucks. Incluso, como se ve en el tráiler, nuevos personajes llegarán a la isla en busca de la victoria tras responder al llamado de Jonesy.

Acerca del battle pass de Fortnite Capítulo 2 Temporada 5 (2 de diciembre)

Tras tener una temporada con una fuerte presencia de héroes y villanos de Marvel, contenido "made in Epic Games" nos espera en el battle pass de la Temporada 5. Sin embargo, para no perder la costumbre, un invitado llega como cazador desde "otra realidad" por órdenes de Jonesy: Din Djarin, también conocido como "Mando", protagonista de la exitosa serie "The Mandalorian" de Disney+.

Si bien filtraciones nos informaban de su llegada con antelación, ahora tenemos la certeza de que "Mando", con su pequeño amigo en su espalda, llegarán a la isla de este battle royale y formarán parte de la recompensa de primer nivel en el nuevo battle pass. Posteriormente se sabe que podremos mejorar nuestra armadura a través de las misiones de Béskar.

Battle Pass Sets:

(1/2) pic.twitter.com/86FUr0T26V — Mang0e - Fortnite Dataminer (@Mang0e_) December 2, 2020

Por otro lado, personajes 100% originales podrán ser adicionados a nuestro inventario a medida que vayamos escalando en los niveles del battle pass. Reese, es una de ellas y la podremos obtener en el nivel 15. Mancake podrá formar parte de nuestra colección superando el nivel 29 al igual que Mave en el nivel 41.

Battle Pass Sets:

(2/2) pic.twitter.com/NkbJUNR8Hi — Mang0e - Fortnite Dataminer (@Mang0e_) December 2, 2020

Más adelante obtendremos a Kondor en el nivel 60. El skin más particular de este battle pass será Lexi, a quien podremos conocer en el nivel 73. Posteriormente, en el nivel 83, podremos obtener el skin del feroz guerrero Menace. Cabe resaltar que por cada personaje que agreguemos estará la oportunidad de completar una misión para mejorar la armadura de Mando. En el nivel 100 estará en el máximo de mejoras.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!