Call of Duty: Black Ops Cold War: aprovecha la semana con multiplayer gratis

El modo multiplayer de Call of Duty: Modern Warfare será de acceso gratuito desde mañana viernes 17 hasta el próximo viernes 24 al mediodía. La propagación del coronavirus todavía sigue siendo una amenaza latente, así que con esto ya tenemos una excelente excusa para pasarla bien con toda la acción bélica de este shooter ambientado en uno de los puntos más álgidos de la Guerra Fría en los ochentas.



Durante estos cuatro días, los jugadores que ya hayan descargado Call of Duty: Warzone, también tendrán acceso a ciertas armas presentes en la versión completa de Call of Duty: Black Ops Cold War. Por lo tanto es bastante probable que tu nueva arma favorita esté esperando por ti.

Este anuncio se hizo público a través de la cuenta oficial de Call of Duty en Twitter. Esta es la oportunidad perfecta para probar los loadouts y otras armas que por el momento no poseas con el fin de añadir más variedad a tu estilo de juego. De paso vas familiarizándote con el frenético estilo de juego a comparación de la acción pausada y posteriormente repentina de Warzone

Jump into the #BlackOpsColdWar Free Access Week, starting on December 17:https://t.co/oR2AZUwGtH pic.twitter.com/m4OPg6wYbe

— Call of Duty (@CallofDuty) December 16, 2020

En esta ocasión los usuarios que quieran probar el modo multiplayer Call of Duty: Black Ops Cold War podrán hacerlo precisamente 5 mapas compactos del multiplayer favoritos de la comunidad en diversos modos como Domination, Prop Hunt, Search & Destroy y Kill Confirmed. Estos son:

-Raid.

-Satellite

-Cartel.

-Armada.

-Crossroads.

-Miami.



Foto: Reddit u/jameslfc19

Este último mapa es uno de los más votados por los jugadores y se ha convertido en el nuevo favorito de la gente. Miami prácticamente lo tiene todo y estamos seguros que estará entre los más pedidos desde su salida oficial. Jugadores que tengan en su loadout un rifle de francotirador, una carabina y hasta un sub fusil dejarán su marca en este mapa.

Lo genial de esta oportunidad de jugar en este fin de semana gratuito es que tu progreso, de acuerdo al rango que alcances, se mantendrá intacto si es que decides comprar Call of Duty: Black Ops Cold War en su versión completa.

Honestamente hay muy pocos motivos para no adquirir la última entrega de Call of Duty: Black Ops Cold War. Aparte de contener un modo multiplayer altamente variado, este juego cuenta con un modo campaña con una trama que te atrapa de principio a fin y con personajes memorables.

