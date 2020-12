Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone: tráiler de la Temporada Uno es revelado - VIDEO

Este sin duda ha sido un año de retrasos y una de las franquicias más grandes de los shooters, en la industria de los videojuegos, también ha sido afetada por ellos. Nos referimos en este caso a Call of Duty: Black Ops Cold War y al battle royale gratuito Warzone, que recientemente tuvo que anunciar que su Temporada 1 ya no podrá llegar el día 10 de diciembre, sino que esta podrá recién disfrutarse el día 16 de ese mismo mes.

Season One is coming.



An unprecedented drop of free content arrives in #BlackOpsColdWar and #Warzone on 12/16.



Intel here: https://t.co/yjadXTGPZU pic.twitter.com/lVivpJ9XdS