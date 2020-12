Dota 2: Arteezy y otros pro players reaccionan, en redes sociales, al Parche 7.28

El día de ayer Valve, como prometió a inicios de semana, lanzó el Parche 7.28 que trajo consigo la llegada del nuevo héroe: Hoodwink. Si bien muchas personas se mostraron emocionadas por la llegada de un nuevo héroe, y es que hace más de un año que no teníamos nuevo héroe, como es normal con la llegada de un nuevo personaje a Dota 2, este está sumamente descompensado.

A través de sus redes sociales, muchos jugadores profesionales mostraron sus opiniones con respecto a esta ardilla antropomórfica. Uno de los jugadores fue Kurtis "Aui_2000" Ling.

i thought 2020 was a bad year then i had to play vs hoodwink — Aui 2000 (@Aui_2000) December 18, 2020

"Pensaba que el 2020 era un mal año hasta que tuve que jugar en contra de Hoodwink"

Aún así, el nuevo héroe no se llevó todos los reflectores. Y es que otras personalidades del Dota 2 celebraron algunas nuevas habilidades para antiguos héroes que habían sido olvidados.

OLD KOTL IS BACK



POGGGGGGGGGGGGGGGGGG — Aydin Sarkohi (@iNsan1a) December 17, 2020

"El antiguo KOTL está de vuelta"

Como era costumbre Artour "Arteezy" Babaev, uno de los jugadores más queridos por la comunidad

What's the ETA on hoodwink nerfs when did void spirit get nerfed after release — Artour Babaev (@Arteezy) December 18, 2020

En el siguiente Tweet podemos leer como Arteezy está pidiendo que por favor nerfeen a la Hoodwink al igual como lo hicieron con el Void Spirit a los días de su lanzamiento pues ambos héroes son sumamente poderosos cada uno en sus respectivos roles.

Así mismo Wykrhm Reddy, vocero oficial de Valve, se animó a hacer un pequeño chiste con la nueva habilidad que tiene el Faceless Void.

Faceless Void walking into 2020 ... NOPE THE F OUT! #Dota2 pic.twitter.com/g360VWPPM2 — Wykrhm Reddy (@wykrhm) December 18, 2020

"Faceless Void caminando hacia el 2020--- No, F me voy"

