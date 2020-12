Counter Strike: carteles holográficos invaden París después de que ZywOo renovara con Team Vitality hasta el 2024

Mathieu "ZywOo" Herbaut, es un joven francés de 20 años considerado como uno de los mejores jugadores de Counter Strike actualmente. Él, desde el año 2018, pertenece a la escuadra francesa de Team Vitality con quienes ha conseguido múltiples títulos a nivel regional y mundial.

Es por esta razón que, la organización de las abejas ha decidido renovar el contrato del jugador hasta el año 2024.

Este anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de Twitter del equipo. Aún así, lo que llamó más la atención de los fanáticos no fue solamente la renovación del jugador. Si no la forma en que se anunció a los ciudadanos de París.

Resulta que la organización tenía preparado algunos hologramas distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad francesa para que todo el público se pueda sorprender con la noticia.

