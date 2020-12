Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone duplican la experiencia por Año Nuevo

La Temporada Uno de Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone inició este martes y desde hoy los jugadores podrán experimentar su primer evento de experiencia doble. Los fanáticos de este videojuego bélico obtendrán, como dándole la bienvenida a la actual temporada, doble experiencia durante el transcurso de todo un fin de semana. Una muy buena noticia sobre todo para aquellos jugadores de Call of Duty que desean comenzar su battle pass con el pie derecho.

Let’s end 2020 with a bang.



Everyone gets 2XP in #BlackOpsColdWar and #Warzone all weekend long, starting on New Year’s Eve. pic.twitter.com/UdC3dsxomb