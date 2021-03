Dota 2 Guías: Shadow Fiend mata a Roshan desde nivel 1 en minuto 1 - VIDEO

Dota 2 se caracteriza por ser un videojuego con múltiples estrategias y su versatilidad con cada parche nuevo. Por ello, cada cierto tiempo los jugadores descubren métodos para eliminar al jefe del juego, Roshan, en nivel 1 superando el ingenio de muchos.

Esta vez el protagonista no es Ursa (este héroe puede matarlo desde nivel 7 con robo de vida), tenemos en su lugar a Shadow Fiend acompañado de Keeper of the Light para destruir a esta poderosa bestia que entrega como recompensa mucha experiencia y un botín de oro para todo el equipo que lo derrota junto al objeto "Égida del Inmortal".

Estrategia para matar a Roshan con Shadow Fiend desde el nivel 1

Para realizar esta complicada estrategia necesitamos en el equipo a Shadow Fiend y Keeper of the Light. Ambos tendrán que salir con los siguientes objetos de inicio:

Shadow Fiend : 6x mangos, 2x clarity potion, 1x observer ward

: 6x mangos, 2x clarity potion, 1x observer ward Keeper of the Light: 2x smoke of deceit, 7x mangos

Shadow Fiend deberá subir en nivel 1 la habilidad "Shadowraze". Este poder sirve para hacer daño mágico en área, cuesta 75 de maná y por cada golpe siguiente que impacte al mismo enemigo este recibirá 50 de daño mágico extra en el siguiente impacte y 50 más en el siguiente. Por esta razón el héroe se queda sin maná y necesitará comprar muchos mangos.

Keeper of the Light subirá en nivel 1 el poder "Chakra Magic". Esta habilidad se activa en unidades aliadas, su efecto recupera 100 de maná y reduce la recarga de las habilidades que estén recargando en 3 segundos. Activarlo en Shadow Fiend siempre que necesite maná y darle mangos con la tecla "ctrl" + click izquierdo.

Ahora apenas empieza la partida dirigirse a Roshan y empezar a lanzarle los Shadowraze, para que desactive su aggro (ataque a los enemigos que le hagan daño) activamos Smoke, el efecto durará 35 segundos. Durante este tiempo Roshan estará quieto y tendremos que lanzarle todos los Shadowraze seguidamente, teniendo en cuenta los 8 segundos de límite de la acumulación de daño extra. Así que reservar un Shadowraze no está mal para mantener el daño aumentado.

Video de demostración Roshan en nivel 1 con SF + KOTL:

Se recomienda realizar esta estrategia con alguien en grupo, se necesita mucha coordinación para cumplir con éxito este Roshan tan temprano que entregará 135 de oro y casi 1 nivel a ambos jugadores. ¿Qué opinas sobre este nuevo método para matar a Roshan en nivel 1?

