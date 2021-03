Dota 2: Stinger habla sobre las medidas de seguridad que habrán en la Major de Singapur

La Major de Singapur será el primer gran evento de Dota 2 desde que inició la pandemia mundial por el COVID-19 y, si bien Singapur es uno de los países que mejor ha combatido la pandemia a nivel mundial, el país de Asia todavía tiene una serie de medidas bastante duras para evitar posibles rebrotes del virus.

Hace unos días, a través de un stream en su cuenta oficial de Facebook el famoso caster Luis "Imperius" Cuadros conversó con el capitán del equipo peruano Beastcoast, Steven "StingeR" Vargas, quien contó algunas de las medidas que se tomarán con respecto a los equipos que clasifiquen a la primera Major del Dota Pro Circuit.

Lo primero que Stinger aclaró fueron las dudas sobre el tiempo de antelación con el que deben viajar a Singapur.

"Creo que vamos a ir solo para el torneo. Ni siquiera vamos a poder ir un tiempo antes como anteriormente otros equipos podían solicitar. Había una Major y tú podías decir quiero mi viaje unos 15 días previos porque voy a hacer bootcamp. Solo quiero que paguen mi viaje y yo me encargo de lo demás. Eso no se va a poder hacer por el tema del COVID. Ellos (Valve) se están encargando con el mismo Estado de asegurar que los que viajen no tengan contacto o esas oportunidades en las que uno se pueda enfermar.