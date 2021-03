Dota 2: SirActionSlacks, Sheever y ODPixel se unen para contarte la historia del juego

Cada vez falta menos para que Valve y Netflix estrenen Sangre de Dragón, el primer anime basado en el universo de Dota 2 y con el que buscan atraer a nuevo público al juego. Con esto en mente, Netflix planeó una idea muy interesante para todas aquellas personas que no saben mucho sobre el universo del juego pero que han mostrado cierto interés en las aventuras de Davion y Mirana.

A través de diferentes plataformas, Netflix compartió un video protagonizado por SirActionSlacks, Sheever y ODPixel donde estos tres personajes contaban de forma resumida, concisa y divertida la historia sobre el origen de la Guerra de los Ancestros.

if you're a brand new DOTA fan (or a seasoned veteran who needs to brush up on their lore), catch up on this incredible story that's eighteen years in the making. pic.twitter.com/wsRVQ2qok5