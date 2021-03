Dendi sobre comparar Dota 2 con CSGO: "en Dota necesitas pensar más por ser de estrategia"

Danil "Dendi" Ishutin es uno de los jugadores de Dota 2 más queridos por su actitud con los fanáticos. Recientemente, fue entrevistado por el medio ucraniano ОТДУШИВДУШУ y pudo responder variadas preguntas.

Una de las consultas fue sobre qué juego se requiere de más pensamiento, Dota 2 o CSGO. El ucraniano que es midlaner de Team B8, pudo destacar que para el RTS de Valve se necesita una mentalidad estratégica.

"En general, creo que hay que pensar en ambos títulos. Dota es un juego de estrategia y Counter-Strike (CS) es un juego de disparos. Por lo tanto, podemos decir que allí [en Dota] hay que pensar más, debería haber un pensamiento estratégico. Pero también lo mismo en CS.

En Dota [los jugadores], no estoy diciendo que sean más inteligentes. Bueno, sin embargo chicos ustedes son, por supuesto, gente inteligente, tienen un poco de coeficiente intelectual, pero los doteros serán más inteligentes. Aquí no hay opciones, me perdonarás. Todos eligen un juego según sus habilidades".

También habló sobre qué videojuegos pudo jugar de niño:

"Solía tener un Dendy [consola de videjuegos]. En esa consola solía jugar con mi hermano y mi hermana. Habían videojuegos como Contra y Battletoads. Los juegos actuales tienen un problema: generalmente se crean para algunos tipos que aprietan, ponen una clave y se juega solo. Anteriormente, todos los juegos eran difíciles. La gente se estaba enviciada con esto".

Dendi recientemente ha reformado su equipo "Team B8" con unos cambios fusionando la alineación de XactJlepbl. Así ellos estarán participando en la próxima temporada 2 del Dota Pro Circuit 2021 en la región de CIS.

La entrevista realizada por el medio ucraniano ОТДУШИВДУШУ:

Fuente: metacybersport