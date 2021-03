Dota 2: B8 anuncia su nuevo roster con el que podrá jugar la Lower Division de CIS

Esta mañana la escena competitiva de Dota 2 se levantó con la noticia de que B8, equipo fundado por Dendi en el 2020, había separado a los jugadores brasileros con los que compitieron durante su participación en la Lower Division de la Liga Regional de CIS.

Si bien, esta noticia generó mucho incertidumbre en los fanáticos del equipo, parece que la siguiente información dejará aún más sorprendidos a todos los seguidores del equipo y de Dendi.

Resulta que, a través del registro oficial del DPC, se ha revelado que Dendi habría dejado el equipo, junto a Sergey "[T]SA" Timchenko, para unirse a la escuadra de Xactjlepbl que competirá la próxima temporada en la Lower Division de CIS.

Foto: DPC Registro

Como podemos ver en la fotografía, ambos jugadores habrían dejado la escuadra de B8 para unirse a la organización de Rusia. Así mismo, Alimzhan "Watson" Islambekov, se convirtió en parte oficial del roster después de jugar como suplente el tramo final de la Temporada 1 del Dota Pro Circuit.

El roster será el siguiente:

Resulta que, mientras nos encontrábamos redactando esta nota, B8 anunció a través de sus redes sociales la confirmación de que ahora jugarán con los antiguos miembros de Xactjlepbl, lo que les permitirá jugar la Lower Division de CIS en la Temporada 2 del DPC.

Ok, look. Our new roster:



5. NoFear

4. [T]SA

3. DkFogas

2. Dendi

1. watson



We’ll play in a lower division after merging with XactJlepbI team ✌️🏻#b8d pic.twitter.com/nvmdxjROv2