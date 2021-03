Dota 2: RdO jugará la Lower Division de Europa en la Temporada 2 del Dota Pro Circuit

El día de hoy amaneció con la sorpresa de que B8 había tomado la decisión de decirle adiós a los tres jugadores brasileros con los que jugó la Temporada 1 del Dota Pro Circuit. Con esto en mente, los tres jugadores de Dota 2 tenían que buscar un equipo con el que competir en la Temporada 2 antes de que terminara el tiempo.

Pues parece que, para uno de ellos, no fue tan complicado como podíamos pensar.

A través de su cuenta de Twitter Leonardo "RdO" Fernandes, carry del equipo, anunció su ingreso a la escuadra de Level Up con la que jugará la Lower Division de Europa en la Temporada 2 del DPC.

Entonces, como viste en la publicación de b8, el equipo terminó, lamentablemente salió mal, por varias razones que no son el caso en esta publicación.

Mi plan después de dejar B8 era volver a Brasil y armar un equipo con Sexyfat y Duster, pero recibí una propuesta de @lebrondota para ir a Serbia y armar un equipo con él, y aquí estoy. Estoy muy contento de poder seguir en Europa jugando partidos de alto nivel y principalmente con el rendimiento de mi nuevo equipo.

Jugaremos la próxima liga DPC de la segunda división de Europa representando a la organización de Level Up, y me gustaría agradecer a todos los fanáticos y el apoyo de todos ustedes que me siguen.

Roster del equipo

A través del mismo post, RdO reveló el roster completo del equipo.

Leonardo "RdO" Fernandes Tony "No!ob" Assaf Gleb "Funn1k" Lipatnikov Dino "dnz" Šavuk Nikola "LeBronDota" Popović

Ellos jugarán la Lower Division de Europa la cual comenzará el 13 de abril y terminará el 23 de mayo.

