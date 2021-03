Dota 2: Beastcoast anuncia que no jugará la Singapore Major por COVID-19

Beastcoast, equipo peruano de Dota 2 que clasificó a los Playoffs de la Singapore Major, anunció el día de hoy que no podrá asistir a la primera Major del Dota Pro Circuit después de que uno de sus jugadores estuviera expuesto al virus del COVID-19.

In regards to our participation in the Dota Pro Circuit 2021. If you have any further questions, please contact press@beastcoast.gg. pic.twitter.com/qTvHrA2nln