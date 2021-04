Dota 2: Leostyle-, después de ganarle a Virtus Pro: "Ccnc me deseó que nos vaya bien en la siguiente partida"

Si bien la Singapore Major ya terminó, aún quedan muchas anécdotas por contar por parte de los jugadores en especial, por los integrantes de Thunder Predator que se robaron las miradas de todo el mundo debido a su gran performance en el torneo de Dota 2.

Hace unos días Leostyle, el midlaner del equipo, realizó una transmisión en vivo a través de Facebook donde respondió una serie de preguntas realizadas por sus fanáticos.

Si bien Leonardo habló sobre diferentes temas, uno sobre el que más se le cuestionó es sobre si Quinn "Quinn" Callahan, midlaner de Quincy Crew, le dijo algo después de que Leo le dedicara la victoria contra Virtus Pro.

El midlaner respondió lo siguiente:

"El cabezón (Quinn) me habló después de el juego de Virtus Pro y me dijo que sigamos igual, que estábamos jugando muy bien. Me deseó que nos vaya bien en la siguiente partida, que podíamos ganarle a cualquiera y nos tiró la maldición y perdimos contra IG."

Foto:ADGamer | Si deseas ver el video completo haz click en el siguiente enlace.

Leostyle- realiza este comentario a forma de broma pues días después Thunder Predator sería eliminado del torneo a manos de Invictus Gaming, futuro campeón del torneo.

Como podemos recordar, Quincy Crew quedó Top 12 de la Singapore Major después de que perdieran en contra de Virtus Pro los cuales, serían eliminados por Thunder Predator dando pie a un curioso mensaje por parte de Leostyle donde indicaba que se trataba de una venganza por haber eliminado a los norteamericanos del torneo.

Si deseas saber más sobre este curioso hecho, te invitamos a leer la nota que se encuentra debajo de este enunciado donde te contamos con lujo de detalles todo lo que debes saber sobre este curioso hecho.

¡No te olvides de mirar los torneos de Free Fire y PES 2021 en este mes de abril por las pantallas de Líbero Esports y PESA bajo el auspicio de Claro Gaming!