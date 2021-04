Dota 2: StingeR habla sobre Beastcoast - "Pido disculpas a mis compañeros, amigos"

StingeR es parte del equipo Beastcoast y la semana pasada fue castigado por su organización debido a romper el protocolo. Esto conllevo a que su equipo no pudiera viajar al torneo Singapore Major y competir contra los mejores equipos del mundo en Dota 2.

Este hecho fue aplaudido por una gran parte de la comunidad, pero al mismo tiempo mantenía el recelo de otro gran sector. Pues, tras pasar varios días el mismo Steven "StingeR" Vargas se comunicó con sus seguidores mediante las redes sociales.

StingeR en su fanpage dijo lo siguiente:

"Han sido muchas horas en la oscuridad pensando si es que acaso algo de lo que hice lo hice con mala intención, he llegado al punto de dudar de mí mismo por tantos comentarios y rumores alejados de la realidad. Después de todo no encontré malicia en mis acciones y todo lo que me dijeron, lo transformé en motivación. Pueden decir lo que quieran de mi, al fin y al cabo yo soy responsable de mis acciones y sus consecuencias, al final yo soy quien más se conoce.

Pido disculpas a mis compañeros, amigos. Sé que hemos compartido mucho y quiero enmendar mi error mejorando en todo aspecto. Los perjudique al tomar una decisión egoísta, creí que no tendría consecuencias y ahora aquí es donde nos encontramos. #tyStinger.

Soy el único responsable de lo sucedido y no voy a dejar que este error me defina, voy a demostrarles lo bueno que soy y que puedo llegar a ser de aquí en adelante.

Se lo debo a mi equipo entero de trabajo, a mis sponsors, a los que me siguen y me apoyan".

Además entre los comentarios del mismo mensaje dio otros comentarios extras como los siguientes:

"Se lo mucho que querías jugar amigo, te lo debo".

"Cualquier duda que tengan porque he visto comentarios de gente que no sabe que pasó y todo esto es un gran teléfono malogrado; pueden preguntarme pronto en stream, no tengo problema alguno en responderles".

Actualmente, Beastcoast ha decidido buscar un sexto jugador para el equipo de Dota 2. En la página de Liquipedia figura que StingeR estaría en la banca. Todo se sabrá finalmente el día 13 de abril, fecha que inicia la segunda temporada del DPC SA.

