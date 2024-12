Dota 2: usuario reporta que le robaron miles de dólares en items del juego

“A principios de junio, me intentaron estafar a través del método de phishing. Mi cuenta de Steam estaba protegida por el Steam Guard Mobile Authenticator, sin embargo, no pudo detener a los estafadores. De alguna manera agregaron un interceptor de Steam Guard y después de solo un período de bloqueo de dos días, se llevaron todos mis artículos."

“Me puse en contacto con Steam y me explicaron que en realidad se envió un SMS con un código de autorización a mi teléfono. El representante de soporte técnico cree que el dispositivo puede haber sido infectado con un malware de interceptación de mensajes, pero revisé cuidadosamente mi teléfono y computadora y no encontré programas sospechosos allí. Al final, me dijeron que mis cosas no serían devueltas a mi cuenta ".