Gran Turismo 7 necesita tener una conexión constante a Internet

Para los fanáticos de Gran Turismo, esto podría no ser una sorpresa, considerando que Gran Turismo Sport también requería una conexión constante a Internet. La diferencia es que Sport se publicitó con algunas de esas características, y además era un spin-off de la franquicia. Por otro lado, Gran Turismo 7 es la próxima entrega principal de la serie y casi no se ha mencionado el tema de la conexión online.

Gran Turismo 7 no fue lo único que se mostró en el Showcase. De hecho, también pudimos ver una extensa exhibición de los juegos que llegarán a las consolas de Sony. En esta ocasión el equipo de Santa Monica Studio no quiso perder la oportunidad de mostrar su tráiler más reciente dedicado a God of War: Ragnarok, la última entrega de esta serie de videojuegos que inició en 2005. Sin duda alguna, esto es algo que los fanáticos habían estado esperando desde hace algún tiempo, por lo que las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.