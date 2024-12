Claro Gaming XI JuegaPES: entrevista a Jairo Castro, campeón de PES Mobile

Emocionado, feliz, ayer se dio un bonito espectáculo. Fue bonito el encuentro, sobre todo porque es el clásico. Yo ya conocía antes a Franco Marín, hemos jugado antes en versus de clanes. Antes me ha logrado ganar, hay veces que me ha ganado.

Yo lo tomo como una distracción. Tengo entendido que más serio o más profesional lo ven el tema de consola, de PC, de 5 vs 5. En el Mobile recién están dándole un poquito más de marketing, pero yo lo tomo como algo divertido que puedo jugar con otros compañeros.

Sí, yo encantado, tenía pensado adquirirme un Play 4 para toparme con los jugadores de ahí. Siempre me ha gustado jugar, yo jugaba PS2, de ahí pasé a celular. Siempre me gusta competir, siempre me gusta estar jugando.