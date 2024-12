Dota 2: OG confirma que Ceb participará en The International 10

A pocos días del inicio de The International 10 , todo parecía indicar que OG no podría contar con Ceb, una de sus mayores figuras. Esto se debía a que el jugador había tenido recientemente una operación al ojo, y necesitaba reposar. Sin embargo, se ha confirmado ahora que Ceb sí podrá estar presente en el certamen, y que ayudará a su equipo a conseguir la mayor hazaña en la historia del Dota 2 competitivo.

De una u otra manera, Ceb es una pieza indispensable en la estrategia de OG. El jugador francés lleva años jugando con el equipo, y estuvo en las dos anteriores conquistas de The International, junto con n0tail y Topson. De hecho, muchos consideraban que si Ceb no llegaba a jugar en esta edición de TI, su escuadra no iba a llegar lejos.